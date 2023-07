Melita Norwood, cette espionne ayant œuvré 35 ans en Grande-Bretagne pour le compte de l’URSS

Russia Beyond

Grâce à cette femme, Staline en savait plus sur le programme nucléaire britannique que les membres du gouvernement du Royaume-Uni.

En 1932, émigrée de Lettonie et communiste engagée, Melita Norwood obtient un poste de secrétaire à la British Non-Ferrous Metals Research Association. L’organisation était étroitement associée au développement secret d’armes nucléaires. Or, si la direction avait eu vent des opinions politiques de la nouvelle employée, cette dernière n’y aurait jamais été acceptée.

En 1937, Norwood a été recrutée par les services secrets soviétiques, avec lesquels elle a coopéré pendant les 35 années suivantes. En fournissant à Moscou des informations précieuses sur le programme nucléaire britannique, Melita a toujours refusé d’être récompensée.

« J’ai fait ce que j’ai fait, non pas pour gagner de l’argent, mais pour aider à empêcher la défaite du nouveau système, qui, à un coût énorme, a donné aux gens ordinaires de la nourriture et des prix abordables, une bonne éducation et des soins médicaux », a-t-elle expliqué.

La vérité sur Norwood n’a été découverte par le MI-5 qu’en 1992. À cette époque, la femme de quatre-vingts ans avait depuis longtemps cessé ses activités de renseignement et pris sa retraite. Il a alors été décidé de ne pas poursuivre la « grand-mère-espionne », comme la presse l’a surnommée.

