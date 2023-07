C’est la deuxième plus ancienne icône russe arrivée à nos jours

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Exposée dans la cathédrale de la Dormition du Kremlin de Moscou, cette image représentant saint Georges est considérée comme la deuxième plus ancienne icône russe arrivée à nos jours ! Elle a été peinte à Novgorod la Grande à la lisière des XIe et XIIe siècles.

L’un des saints guerriers les plus célèbres et les plus vénérés, Georges de Lydda est devenu saint patron de Moscou et son image occupe une position à part dans l’art russe.

Au XVIe siècle, l’icône a été transportée à Moscou depuis Novgorod, très probablement sur ordre d’Ivan le Terrible. Depuis, elle est conservée au Kremlin. Or, le saint martyr a été peint au revers, l’avers représentant Notre-Dame l'Hodigitria. Si cette dernière a été retravaillée à plusieurs reprises, l’image de saint Georges, qui s’était obscurcie, a été simplement recouverte au Moyen Âge d’une couche de peinture. Cette face de l’icône n’a été redécouverte que dans les années 1930, par le restaurateur soviétique Vassili Kirikov.

Jusqu’au 20 août, cette icône et d’autres représentant saint Georges et bien plus encore peuvent être vues aux Musées du Kremlin de Moscou, dans le cadre de l’exposition « Armée céleste. Image et vénération ».

