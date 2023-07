Le seul groupe de rock soviétique à avoir figuré dans les classements américains

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En 1986, le rocker soviétique Stas Namine organise des concerts à l’étranger pour son groupe Tsvety (« Fleurs »). Impressionné par le résultat, il décide donc de lancer un autre projet axé sur l’« exportation », le groupe Gorky Park.

Ayant signé un contrat avec l’américain PolyGram, le groupe a enregistré son tout premier album, Gorky Park, et en 1989 s’est produit lors d’un festival de rock à Moscou aux côtés des Scorpions, Cinderella et Bon Jovi.

Le concert a été diffusé sur la MTV et l’apparition du groupe avec des stars mondiales du rock a fait son affaire : cette même année, Gorky Park s’est retrouvé propulsé au 80e rang du classement Billboard 200, palmarès des albums les plus populaires aux États-Unis sur une année, le single Try to find me s’étant quant à lui classé dans le Billboard Hot 100.

Une tournée aux États-Unis a suivi, mais une dispute a provoqué le départ de plusieurs membres du groupe, dont Namine. C’est sans lui qu’ont été enregistrés les albums ultérieurs, dont Moscow Calling (1992), mais aucun d’entre eux n'a figuré dans les classements américains.

