Des tisserands iraniens retapissent le fauteuil oriental de Nicolas II

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

C’est au palais Alexandre à Tsarskoïé Selo, non loin de Saint-Pétersbourg, que le dernier empereur russe et sa famille passaient la plupart de leur temps. Or, pendant la Seconde Guerre mondiale, l’édifice a été gravement endommagé et la plupart des intérieurs historiques ont été perdus à jamais.

Legion Media Legion Media

De nos jours, le travail de restauration des espaces aussi bien extérieurs qu’intérieurs est en cours. Et les anciens intérieurs sont recréés au détail près ! C’est le cas du cabinet de Nicolas II.

Archives Archives

L’une des pièces recréées est une ottomane, un siège oriental sans accoudoirs ni dossier dont la description détaillée nous est parvenue grâce à des inventaires. Il y est notamment précisé que le meuble était capitonné d’un « tapis de velours persan, avec un motif bariolé de plantes stylisées sur fond bleu foncé au milieu ». Quant à sa bordure, elle était couverte de motifs en forme de médaillons et de fleurs stylisées sur fond vert clair.

Musée-réserve Tsarskoïé Selo Musée-réserve Tsarskoïé Selo

Or, des artisans iraniens contemporains viennent de tisser un tapis pour le musée-réserve en se basant sur les anciennes technologies persanes. Ils ont fait appel à la technique de tissage par nœuds (160 000 nœuds par m2) et utilisé des fils naturels en laine de mouton mêlée à celle de chameau.

Musée-réserve Tsarskoïé Selo Musée-réserve Tsarskoïé Selo

Ils ont en outre opté pour des colorants naturels, dont de l’écorce de chêne et d’arbres fruitiers, des feuilles de citronnier et des dattes.

Dans cette autre publication, nous évoquons Massandra, cet élégant palais à la française

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.