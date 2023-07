Ce Kremlin en sucre préparé pour la naissance du futur Pierre le Grand

Russia Beyond

Environ 3 ou 4 jours après la naissance du futur Pierre Ier, sa famille a organisé une « rodinny stol » (du mot « rodiny » qui signifie « de naissance » et du mot « stol » c'est-à-dire « table ») - un événement festif avec des tables ployant sous les gourmandises.

Naissance de Pierre le Grand Ermitage Ermitage

La tradition consistant à célébrer ainsi la naissance d’un enfant était répandue dans tout le pays. Les paysans proposaient généralement à leurs proches et à leurs invités du thé et des piroguis (tourtes fourrées). Quant aux sucreries présentes sur la table richement dressée des Romanov, elle était considérée comme un signe de faveur particulière par leurs courtisans - le sucre était très onéreux et les desserts qui en contenaient n'étaient pas servis lors des célébrations ordinaires.

Voici ce que l'on pouvait trouver sur le rodinny stol en l'honneur de la naissance du futur empereur russe :

Fête impériale. Exposition du musée-réserve de Kolomenskoïé Pavel Smertine/TASS Pavel Smertine/TASS

une grosse kovrijka (pain au miel russe) représentant les armoiries de l’État de Moscou

un gros pain de sucre multicolore en forme de cône avec un sommet arrondi, pesant 40 kilogrammes

un grand aigle blanc et un autre rouge en sucre, tenant entre leurs griffes des orbes, pesant 24 kilogrammes chacun

un cygne en sucre pesant 32 kilogrammes

un canard en sucre pesant 8 kilogrammes

un perroquet en sucre pesant 4 kilogrammes

une colombe en sucre pesant 3,5 kilogrammes

un Kremlin en sucre avec des figurines de personnes à cheval et à pied

une grande tour avec un aigle

une tour de taille moyenne avec un aigle

une ville carrée avec des canons

*Les mesures de poids historiques du XVIIe siècle ont été convertis en poids modernes et arrondis

Dans cette autre publication, découvrez pourquoi Pierre le Grand n’a été enterré que six ans après son décès.

