Pourquoi le premier hymne russe a-t-il été «copié» sur celui des Britanniques?

L’Empire russe n’a pas eu d’hymne officiel avant 1816. Il était remplacé lors des événements solennels par l’une des trois compositions suivantes :

Le chant de guerre Grom pobedy, razdavaïsia ! (« Que le tonnerre de la victoire retentisse ! », paroles de Gavriil Derjavine, musique d’Ossip Kozlovski) ;

L’hymne religieux Kol slaven nach Gospod v Sionié (« Comme est glorieux notre Seigneur à Sion », paroles de Mikhaïl Kheraskov, musique de Dmitri Bortnianski) ;

La marche du régiment Préobrajenski (de la Transfiguration) – lors de la célébration de victoires militaires. En effet, selon la tradition, le chef du régiment n’était autre que l’empereur lui-même.

L’existence de trois hymnes différents faisait un peu désordre. Sous le règne de l’empereur Alexandre Ier, il a donc été décidé d’introduire un nouvel hymne unifié.

Portrait d'Alexandre Ier par George Dawe Palais de Peterhof Palais de Peterhof

À la fin de l’année 1816, le tsar a ainsi publié un décret selon lequel Molitva rousskogo naroda (« La prière du peuple russe ») devenait le premier hymne officiel de l’Empire russe. Les paroles étaient tirées du poème du même nom de Vassili Joukovski. La musique, quant à elle, a été copiée sur l’hymne britannique.

Portrait du poète Vassili Joukovski, 1837-1838, par К. Brioullov Musée national de Taras Chevtchenko Musée national de Taras Chevtchenko

L’empereur Alexandre était en réalité anglophile, tout comme son entourage dans les premières années de son règne. L’amitié entre la Russie et l’Angleterre s’était renforcée après la victoire russe sur Napoléon et, à Saint-Pétersbourg, l’anglophilie avait été littéralement élevée au rang d’honneur. Notamment, une galerie de portraits des héros de la guerre de 1812 a même été créée sous la direction du peintre britannique George Dawe. Le nouvel hymne a par conséquent été mis en musique en s’inspirant du God Save The King britannique (du poète et compositeur Henry Carey), et les premières lignes des deux hymnes étaient identiques dans leur signification.

Henry Carey, auteur de l'hymne brittanique Bibliothèque numérique Gallica Bibliothèque numérique Gallica

L’hymne La prière du peuple russe a ensuite été interprété lors de toutes les réunions solennelles et sorties de l’empereur. Il est resté l’hymne national de la Russie jusqu’en 1833, date à laquelle, sur ordre du tsar Nicolas Ier, le compositeur Alexeï Lvov a écrit une nouvelle musique et Vassili Joukovski a légèrement modifié son ancien texte – c’est ainsi qu’est né l’hymne Bojé, tsaria khrani ! (« Dieu, protège le tsar ! »), qui a été utilisé jusqu’à la chute de l’Empire, en 1917.

Le compositeur Alexeï Lvov Musée d'art de Samara Musée d'art de Samara

