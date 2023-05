En images: la légendaire Chambre d’ambre comme si vous y étiez

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La résidence impériale russe de Tsarskoïé Selo, non loin de Saint-Pétersbourg, surprend par sa beauté et sa pompe. Un bureau du palais Catherine, connu sous le nom de Chambre d’ambre, apparaissait comme l’un de ses plus fastueux joyaux. Du sol au plafond, il était couvert de panneaux, décors et tableaux d’ambre. Cette merveille a été conçue bien avant le palais-même : œuvre d’artisans allemands, elle a été offerte par le roi prussien Frédéric Ier à Pierre le Grand. Des architectes et des artistes de la cour russe ont ensuite complété son décor déjà éblouissant.

Rouslan Chamoukov/Musée-réserve Tsarskoïe Selo

Deux siècles plus tard, alors que la Seconde Guerre mondiale faisait rage, les soldats allemands, ayant occupé Tsarskoïé Selo, l’ont démontée et emportée avec bien d’autres objets de valeur que les Russes n’avaient pas eu le temps d’évacuer. Depuis, ce joyau est porté disparu, à l’exception de quelques fragments retrouvés et transmis à la Russie en 2000.

Les nombreuses enquêtes dans le but de la retrouver n’ont pas abouti et il est fort probable que la Chambre ait en réalité été détruite par le feu.

Cependant, à l’occasion du tricentenaire de Saint-Pétersbourg, célébré en 2003, cette merveille a été reconstituée dans les moindres détails. En voici des photos !

Rouslan Chamoukov/Musée-réserve Tsarskoïe Selo Rouslan Chamoukov/Musée-réserve Tsarskoïe Selo

Rouslan Chamoukov/Musée-réserve Tsarskoïe Selo Rouslan Chamoukov/Musée-réserve Tsarskoïe Selo

Rouslan Chamoukov/Musée-réserve Tsarskoïe Selo Rouslan Chamoukov/Musée-réserve Tsarskoïe Selo

Rouslan Chamoukov/Musée-réserve Tsarskoïe Selo Rouslan Chamoukov/Musée-réserve Tsarskoïe Selo

Rouslan Chamoukov/Musée-réserve Tsarskoïe Selo Rouslan Chamoukov/Musée-réserve Tsarskoïe Selo

Rouslan Chamoukov/Musée-réserve Tsarskoïe Selo Rouslan Chamoukov/Musée-réserve Tsarskoïe Selo

Rouslan Chamoukov/Musée-réserve Tsarskoïe Selo Rouslan Chamoukov/Musée-réserve Tsarskoïe Selo

Rouslan Chamoukov/Musée-réserve Tsarskoïe Selo Rouslan Chamoukov/Musée-réserve Tsarskoïe Selo

Rouslan Chamoukov/Musée-réserve Tsarskoïe Selo Rouslan Chamoukov/Musée-réserve Tsarskoïe Selo

