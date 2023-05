Les Russes ont aussi participé à la célèbre bataille de Trafalgar

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le 21 octobre 1805, au cap Trafalgar, dans le sud de l’Espagne, l’amiral britannique Horatio Nelson a vaincu la flotte franco-espagnole unie. Cette victoire a assuré à la Grande-Bretagne le statut de maître des mers pour longtemps.

Or, un certain nombre de gardes-marines et maîtres principaux russes, qui étaient alors formés en Angleterre, ont participé à ce triomphe retentissant. Volontaires dans la marine britannique, ils ont combattu les Français et les Espagnols.

Par exemple, Mardari Milioukov a combattu sur le navire amiral, le Royal Sovereign, un vaisseau de ligne de 100 canons. Le bâtiment a subi de graves dommages et a perdu plus de 130 hommes d’équipage tués ou blessés, mais Milioukov est resté indemne.

Un autre futur officier de marine russe, Alexandre Koulomzine, a quant à lui servi sur la frégate Euryalus, qui a pris en remorque le Royal Sovereign endommagé. Lui et les autres volontaires russes ont également survécu à la bataille.

Cependant, tous n’ont pas réussi à rentrer en Angleterre à ce moment-là. Le futur amiral et voyageur Alexandre Avinov, notamment, a été capturé par les Espagnols et contraint de passer plusieurs mois en prison dans les îles Canaries.

