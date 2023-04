Impôt sur... la barbe en Russie

Russia Beyond

Il y a trois siècles, porter une barbe était un luxe que peu de Russes pouvaient se permettre, et voici pourquoi.

Au retour de sa Grande ambassade à travers l’Europe, en 1698, Pierre le Grand réalise qu’il faut se débarrasser des barbes pour que le commerce et les échanges culturels avec l’Europe soient un succès. Si, à l’époque, un homme sans barbe était directement pris pour un étranger en Russie, les membres barbus des ambassades russes en Europe étaient associés à des barbares.

Une guerre contre la barbe a donc été déclarée au début des années 1700 et elle a été reconfirmée par un décret publié le 17 avril 1722. Pour couper court à cette habitude bien enracinée dans la société russe de l’époque, le tsar a introduit un impôt sur la barbe.

Des hommes censés effectuer le contrôle ont été installés à toutes les portes de la ville et des patrouilles arpentaient les rues. Le montant de l’impôt était énorme : de 30 à 100 roubles par an. À titre de comparaison, un soldat recevait à l’époque 10 roubles par an.

Ceux qui refusaient de payer la taxe étaient envoyés en prison. En 1723, le nombre de personnes barbues incarcérées (pour la plupart de pauvres commerçants et industriels) était si important que le Sénat les a laissées sortir sous caution à condition qu’ils se rasent tout de même.

