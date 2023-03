Quand l’URSS a voulu rejoindre l’Otan

À la fin des années 1940, Joseph Staline a commencé à évaluer la situation au sujet de la possibilité pour son pays de rejoindre les rangs de l’Alliance nord-atlantique et, le 31 mars 1954, l’URSS a adressé une note officielle aux gouvernements américain, britannique et français, en vue de cette démarche censée «renforcer la paix globale».

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L’Occident a catégoriquement rejeté l’initiative soviétique. L’on a cru que les Russes cherchaient à torpiller l’Alliance de l’intérieur et chasser les Américains du Vieux continent.

Cependant, l’on a répondu à la partie soviétique qu’une entente était, en principe, possible, mais à condition que Moscou retire immédiatement ses troupes d’Allemagne et d’Autriche, liquide ses bases militaires en Extrême-Orient et signe un traité de désarmement. L’URSS a qualifié ces conditions d’inacceptables.

Après l’échec des négociations, les autorités soviétiques ont regretté que les alliés occidentaux ne contribuent à la détente dans les relations internationales qu’au niveau des paroles. Un an plus tard, l’URSS a fondé sa propre alliance politique et militaire : le Traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle, dit « Pacte de Varsovie ».

Pour plus de détails sur l’«Otan soviétique», suivez le lien

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.