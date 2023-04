Seules trois femmes ont été exécutées en URSS après la fin de la Seconde Guerre mondiale

Des 35 femmes exécutées en Russie soviétique et en URSS entre 1919 et 1991, 32 ont été condamnées pour leurs convictions, foi, origine ou lien avec les peuples réprimés. Mais les trois femmes que l’on s’apprête à présenter ont commis de véritables crimes.

Antonina Makarova a été recherchée pendant 30 ans. Au début de la Seconde Guerre mondiale, elle a rejoint le front en tant qu’infirmière. Toutefois, elle a prêté son allégeance aux nazis – elle l’expliquera plus tard par sa peur et par le fait qu’elle avait constaté que les collaborateurs menaient une vie meilleure – et s’est vu confier le travail le plus « sale » – exécuter les prisonniers soviétiques. Elle a donc fusillé avec une mitrailleuse quelque 1 500 personnes. Lorsque l’armée soviétique est entrée à Königsberg (actuelle Kaliningrad), Makarova a falsifié des documents et fait croire qu'elle travaillait dans un bataillon russe. Elle a été exécutée le 11 août 1979.

Berta Borodkina, cette travailleuse émérite de l’industrie alimentaire de l’Union soviétique, a reçu le surnom de « Berta de fer ». Elle a entamé sa carrière en tant que serveuse à l’âge de 34 ans, et 23 ans plus tard, elle dirigeait déjà tous les restaurants et cantines du littoral soviétique de la mer Noire. En effet, elle était à la tête d’une vaste formation corrompue. Tous les moyens étaient bons pour faire de l’argent : diluer la crème épaisse avec de l’eau, mélanger le brandy avec du thé… Selon les journalistes soviétiques, elle a été condamnée à la peine capitale et exécutée car elle savait trop et aurait pu démasquer des responsables du Parti communiste impliqués dans ce schéma. Exécutée en 1985.

La troisième exécutée est Tamara Ivanioutina, plongeuse dans une cantine scolaire. Elle a empoisonné plus d’une dizaine de personnes, dont plusieurs enfants qui avaient refusé d’obéir à sa demande de ranger les chaises à la cantine, son premier époux et les parents de son second. Ses parents et sa sœur empoisonnaient, eux aussi les personnes qui ne leur plaisaient pas. Au total, la famille a commis plus de 40 intoxications responsables de 13 décès. Exécutée le 6 décembre 1990.

