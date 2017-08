La Russie deuxième du classement des pays où on lit le plus

D'après les résultats d'un sondage en ligne mené par l'Institut international allemand d'études de marché GfK, la Russie fait partie du trio de tête des pays lisant le plus. C'est la Chine qui domine le classement tandis que l'Espagne grimpe sur la troisième marche du podium.

Du côté des Russes, 59% des sondés disent lire « quotidiennement ou presque », ou « au moins une fois par semaine ». En Chine ils sont 70%, et en Espagne 57%.

Cependant, comme le remarque l'institut, « si dans l'élaboration du top-3 nous n'avions pas pris en compte ceux qui ne lisent qu'une fois par semaine, le résultat général des pays aurait chuté de 30%, le trio de tête aurait vu la Chine conserver sa place (36%) et la Russie être remplacée par le Royaume-Uni, avec 32%, soit autant que l'Espagne ».

Ce sondage a été effectué dans 17 pays, parmi lesquels on retrouve notamment les États-Unis, le Brésil, l'Italie, l'Allemagne, la France et le Japon. Les Pays-Bas et la Corée du Sud arrivent en queue de classement puisqu'à la question portant sur la fréquence à laquelle ils se plongent dans un livre, 16% des sondés issus de ces pays ont répondu « jamais ».

