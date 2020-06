Le français RIXX Corporation arrive sur le marché russe

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L’entreprise manufacturière française RIXX Corporation, spécialisée dans la production d’huile pour véhicules, ouvre sa représentation à Saint-Pétersbourg, en Russie, rapporte le portail automobile CarExpo. À cet événement, ont précédé quatre années de préparatifs, est-il expliqué.

Comme le note le portail en se basant sur les données de l’agence Autostat, en 2019, les besoins estimés des parcs russes de véhicules légers et de camions en huile moteur avoisinaient les 300 millions de litres. D’après cette même source, la part des huiles API SL, SM ou SN y a d’ailleurs augmenté, passant de 22% à 28%. Ainsi, le marché russe s’avère prometteur pour la compagnie.

En Russie, la compagnie envisage de se focaliser sur les huiles moteur et industrielles de prix moyen et premium, précise le portail, soulignant que l’équipe est d’ores et déjà formée et constituée d’experts russes et européens.

