Combien d’écoliers russes apprennent le français?

Environ 600 000 élèves de Russie étudient la langue de Molière, qui figure ainsi dans le trio de tête des plus enseignées dans le pays, rapporte l'agence de presse RIA Novosti, se référant aux propos d'Olga Vassilieva, ministre de l’Éducation.

« Le français occupe de manière stable une place dans les trois premières langues les plus couramment étudiées dans notre pays. Selon les données statistiques, actuellement environ 600 000 écoliers l’apprennent », a-t-elle en effet prononcé dans le cadre du séminaire franco-russe « Politique linguistique en France et en Russie : problèmes et perspectives ».

Et de préciser qu’à l’heure actuelle existent 22 écoles bilingues (en Russie, une école regroupe les concepts français de maternelle, primaire, collège et lycée), où plusieurs matières sont enseignées directement en français. D’ailleurs, les diplômés de ces établissements peuvent ensuite intégrer des universités françaises sans avoir à passer de test linguistique.

