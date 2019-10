Le «calvados» Made in Russia projette son retour sur le marché

Russia Beyond

La production de l’eau-de-vie de pomme bientôt relancée en Russie : c’est dans la région russe de Stavropol, dans le Sud du pays, que cette pratique suspendue il y a une dizaine d’années devrait reprendre dès 2020, informe l’agence russe d’informations RIA Novosti.

« À la demande des consommateurs, nous envisageons de relancer la production d’eau-de-vie de pomme l’année prochaine », cite l’agence Natalia Alimova, chef du laboratoire de la vinerie Praskoveïskoïé, qui précise que son entreprise est la seule et unique en Russie à produire cette fameuse boisson.

Comme le précise l’interlocutrice de l’agence, l’acquisition des équipements nécessaires pour le traitement des pommes est prévue dès cette année, quant à la production elle sera déjà lancée en été, si bien que l’analogue russe du calvados fera sa réapparition dans les rayons des supermarchés dès l’année 2021.

Si le premier lot de cette boisson, de six mois d’âge, sera fabriqué à partir d’ingrédients importés, à l’avenir, l’entreprise projette de planter son propre verger et de laisser mûrir sa boisson pendant une période d’au moins six ans.

L’objectif de la compagnie, dont la fondation remonte à 1898, est de déboucher sur une production de près de 5 000 décalitres d’eau-de-vie de pomme par an, avec possibilité de développement.

