«Capitales» de milliardaires: Moscou au troisième rang d’un classement

Une étude réalisée par la compagnie Savills place la capitale russe dans le top-5 des mégapoles servant de domiciles aux milliardaires. Elle ne cède que face à New York et Hong Kong.

Saviez-vous que Moscou compte plus de milliardaires que la capitale britannique? Une étude de Savills la place en effet au troisième rang mondial (71 milliardaires), derrière New York (85) et Hong Kong (79).

Viennent ensuite Pékin, avec 61 milliardaires, puis Londres qui en compte 55.

D’après cette même étude, la plupart de milliardaires sont des hommes (83%) et mariés (89%). En moyenne, ils ont trois enfants et la plupart d’entre eux ont un passeport américain.

D’ailleurs, les États-Unis arrivent en tête des pays où vivent le plus de milliardaires – ils hébergent quelque 28% de ces grandes fortunes mondiales.

