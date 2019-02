Quelles villes de Russie sont les plus attractives pour le shopping?

Moscou et Saint-Pétersbourg dominent, sans surprise, le classement des villes russes les plus propices aux séances de shopping, avance une étude de la compagnie JLL-Retail Destination Russia. Pour ce faire, les experts ont analysé, tous secteurs confondus à l’exception de l’alimentaire, le taux de présence des 250 plus grandes marques russes et étrangères, le pouvoir d’achat des locaux, ainsi que la densité des commerces de détail dans les principales cités du pays.

En troisième position se trouve Ekaterinbourg, capitale de l’Oural, suivie de Krasnodar, Rostov-sur-le-Don (toutes deux dans le Caucase du Nord), Kazan (Tatarstan) et Novossibirsk (Sibérie).

Les analystes notent par ailleurs que la présence de centres commerciaux apparait comme un facteur clef dans ce domaine.

« En Russie, le principal revenu des commerces de détail provient précisément des centres commerciaux, explique en effet Olessia Dziouba, directrice du département d’études de JLL. Par conséquent, l’ouverture de sites commerciaux est un moteur clef de l’arrivée de nouvelles marques dans telle ou telle région. Ainsi, par exemple, Tioumen [ville sibérienne parmi les plus prospères du pays] se distingue simultanément par son haut niveau de salaires et sa faible concentration de centres commerciaux, qui fait que la présence de commerces de détail dans cette région est relativement faible, la ville ne figure donc pas dans le top 10 ».

En outre, il est intéressant de souligner qu’en termes de superficie totale des centres commerciaux, la Russie s’impose comme le leader européen, avec quelque 24 millions de mètres carrés occupés par ces structures, auxquels devraient s’ajouter 1,3 million supplémentaire en 2019, soit 2,5 fois de plus que l’année dernière.

Dans cet autre article, nous vous dévoilons cinq bons plans pour acheter des vêtements tendances à Moscou sans vous ruiner.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.