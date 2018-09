Journée portes ouvertes de la Chambre de commerce et d’industrie franco-russe

Russia Beyond

La Chambre de commerce et d'industrie franco-russe (CCI France Russie) renoue avec la tradition de la Journée portes ouvertes, destinée à tous ceux intéressés par le développement de leur entreprise.

Profitez de cette occasion unique pour venir visiter les bureaux et poser vos questions sur les services.

Au programme :

16h00 - 17h00 - accueil des participants

17h00 - 18h00 - présentation des activités de la Chambre

18h00 - 20h00 - verre d'amitié, échanges informels

Participation gratuite pour tous.

La Chambre de commerce et d’industrie franco-russe (CCI France Russie) est présente à Moscou depuis 1997, année de la fondation de l’Association « Club France ».

La CCI France Russie est une organisation à but non lucratif, financée par les contributions de ses 400 entreprises membres : 35 entreprises du CAC 40 mais également des centaines de PME actives dans différents secteurs. La ССI France Russie jouit d’une influence considérable au sein des milieux d’affaires franco-russes et des gouvernements des deux pays.

La CCI France Russie travaille dans trois directions distinctes :

Le développement de la communauté d’affaires : organisation de présentations économiques, de comités professionnels, de sessions B2B, de missions d’affaires dans les différentes régions russes et en France ;

Le lobbying : consultations et interventions auprès de personnalités publiques et politiques françaises et russes avec l’assistance de nombreux partenaires institutionnels (issus des milieux d’affaires, gouvernementaux, parlementaires et régionaux) ;

Le soutien approfondi et complet aux entreprises en France et en Russie, soutien aux investissements, facilitation des demandes de visa et de permis de travail, portage salarial, programme de coopération technologique Nauka Innov.

Pour de plus d’informations, rendez-vous sur le site de l’événement.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.