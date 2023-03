Le premier film catastrophe soviétique, L’Équipage, sera projeté à Paris

Russia Beyond

Après l’adaptation cinématographique en 1971 du livre d’Arthur Hailey Airport, un nouveau genre de film catastrophe a commencé à conquérir le monde. Cependant, pour les spectateurs de l’URSS, cette nouveauté cinématographique occidentale n’était pas disponible. Pour combler cette lacune, le réalisateur soviétique Alexandre Mitta a décidé de créer un film national similaire sorti sous le nom de L’Équipage. Son premier volet, qui introduit un second dédié à la catastrophe, est devenu une véritable légende pour plusieurs générations d’habitants du pays, et sera projeté le 23 mars par le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris à l’approche de la célébration des 90 ans du cinéaste.

Dans le premier film, Mitta vous dévoilera les détails quotidiens de la vie des personnages, qui devront ensuite faire leurs preuves dans des circonstances extrêmes. L’intrigue tourne autour du commandant d’équipage Andreï Timtchenko, dont le rôle est joué par Gueorgui Jjionov. Le commandant souffre de problèmes familiaux liés à sa fille, qui s’apprête à devenir mère célibataire. Après une autre prise de bec avec elle, il part à la chasse avec son ami. Il demande alors à celui-ci d’embaucher sa petite-fille, une actrice ratée nommée Tamara. Gueorgui est touché par le fait que Tamara, comme sa fille, élève seule un enfant. Il accepte de l’embaucher comme hôtesse de l’air à bord de son Tu-154B. En devenant membre de l’équipage de l’avion, la jeune femme rencontre l’ingénieur de vol Igor Skvortsov. Il est charmant et beau et gagne rapidement son cœur... Cependant, son affection pour la jeune Tamara est-elle vraiment si forte? Vous en apprendrez plus à ce sujet, ainsi que sur le sort des autres membres de l’équipe de Timtchenko, lors de la projection du film. Suivez le lien pour vous inscrire à l’événement.

