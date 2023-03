La comédie soviétique Les Filles projetée à Paris à l’occasion de la Journée des femmes

Russia Beyond

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Quel amoureux du cinéma soviétique ne se souvient pas d’une scène avec une fille amusante coiffée de deux nattes et mangeant avec appétit une tartine à la confiture dans une petite chambre de son auberge perdue dans l’immensité de l’Oural ? Le 9 mars, au lendemain de la Journée internationale des femmes, le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris vous invite à la projection du film Les Filles réalisé par Iouri Tchoulioukine d’après la nouvelle du même nom de Boris Bedny. Cette comédie, dont le titre laisse immédiatement entendre que le sort des jeunes femmes soviétiques ordinaires est au centre de son intrigue, est toujours très appréciée en Russie.

Selon le sujet, une jeune diplômée d’une école culinaire nommée Tossia est envoyée travailler dans une entreprise de l’industrie du bois de l’Oural. Elle devra vivre en communauté avec d’autres jeunes femmes qui, par la volonté du destin, se retrouveront au même endroit, et travailler dans une cantine locale. Lors d’une soirée dansante, elle rencontre l’ouvrier d’avant-garde Ilia Kovriguine. Il parie avec ses amis qu’il peut facilement gagner le cœur d’une fille naïve. Cependant, ses sentiments pour Tossia s’avèrent bien plus sérieux qu’il ne le pense...

Les Filles est sorti sur grand écran en 1962 et, la même année, a été regardé par 35 millions de spectateurs. Le secret de son succès était que le personnage principal s’avérait tout à fait dans l’esprit de son temps. À cette époque, de nombreux jeunes gens sont partis à l’aventure dans les nouvelles villes de l’Oural, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient, où se trouvaient de grandes installations de production soviétiques. Là, ils ont rencontré de nouveaux amis et l’amour, mais aussi une vie dure, qui n’était pas facile à accepter.

Rassurez-vous, malgré le fait que la comédie ne soit pas sans drame, tout finira bien et, au final, les personnages principaux trouveront leur bonheur !

Iouri Tchoulioukine/Mosfilm, 1962 Iouri Tchoulioukine/Mosfilm, 1962

Un fait intéressant est que la première du film a eu lieu le 7 mars 1962 et a été programmée pour coïncider avec la Journée des femmes.

Vous pouvez vous inscrire pour regarder le film en suivant ce lien.

Dans cette autre publication, découvrez les cinq meilleurs films romantiques soviétiques.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.