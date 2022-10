Boris Eltsine ressemble-t-il à un ours sur ce portrait?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Vladimir Sokovnine : J’ai été chargé de peindre le portrait d’Eltsine un peu par hasard – du moins, je ne le cherchais pas. Après les élections de 1996, l’équipe présidentielle s’est dotée de nouvelles personnes, en particulier l’attaché de presse Sergueï Iastrjembski. Il voulait créer une nouvelle image du président dans les médias, qui à l’époque étaient extrêmement critiques à l’égard d’Eltsine. Iastrjembski m’a dit : tu fais de beaux portraits, pourquoi n’en fais-tu pas un de Boris Eltsine ?

La poignée de main d’Eltsine

J’ai toujours aimé Boris Eltsine pour son charisme, son énergie sauvage, qui pouvait être très touchante. J’avais auparavant conçu un trophée et un diplôme pour le prix présidentiel des médias créé par Eltsine. J’ai alors rencontré le président en personne à plusieurs reprises. Et je me souviens d’une histoire « maudite » liée à notre première poignée de main.

Lors d’une réception au Kremlin, on m’a emmené voir Eltsine pour lui être présenté. Quand il m’a serré la main, j’étais très content et fier de moi. Enthousiasmé par cet honneur et le mousseux que j’avais bu, j’ai quitté la réception et regagné ma voiture, garée sur la place Vassilievski Spousk, non loin du Kremlin. Je suis monté dans ma Niva et alors que je fermais la porte, ma main s’est coincée dedans. Tous les ongles étaient cassés, il y avait du sang partout… J’ai passé 20 ans à soigner ma main après cette blessure. Ce n’est que récemment que j’ai finalement réussi à me débarrasser d’un champignon.

Une beauté russe, 1993 Vladimir Sokovnine Vladimir Sokovnine

Eltsine n’a pas posé pour son portrait : je le peignais d’après mes dessins et croquis et d’après ses photographies. Bien sûr, c’est bien quand un individu s’assoit pour son portrait en personne, mais assembler une image de cette façon est aussi amusant. C’était un homme indiscipliné et j’aimais ça chez lui. Il détestait poser pour des photos. J’ai demandé à ses photographes privés pourquoi ils n’avaient pas fait de photographies officielles, pourquoi ils n’avaient pas décoré son cabinet en conséquence. Ils ont répondu : « Tout est préparé depuis longtemps, mais il refuse, il dit : "Je ne le ferai pas, et c’est tout". Même [la fille d’Eltsine] Tatiana Borissovna n’a pas pu le convaincre. »

Acteur et ours

Dmitri Zolotoukhine dans le film La Jeunesse de Pierre le Grand Sergueï Gerassimov/Studio Gorki, 1980 Sergueï Gerassimov/Studio Gorki, 1980

J’ai basé la figure d’Eltsine sur un merveilleux acteur et ami d’enfance, Dmitri Zolotoukhine : il a joué Pierre le Grand dans La jeunesse de Pierre le Grand and Jeune Russie. Il ressemble à un vrai héros ! Et il a posé pour de nombreux portraits de héros divers pour mes amis artistes. Mais quand même, nous devions trouver une posture typique d’Eltsine, et nous l’avons trouvée : Eltsine essayait généralement de se cacher, de ne pas montrer sa main blessée.

Le chandail blanc n’était pas mon idée : Eltsine avait un chandail comme ça et il avait été photographié dans ce chandail blanc. Même s’il y avait là aussi une allusion : dans le film soviétique Le Cirque, le célèbre acteur [Sergueï] Stoliarov est représenté marchant sur la place Rouge vêtu d’un pull blanc, avec des banderoles rouges flottant derrière lui – cela dépeint essentiellement l’image d’un héros épique russe plein de force mythique, le bogatyr… et de toute façon, je ne voulais pas peindre le président en costume.

Un ours réveillé Vladimir Sokovnine Vladimir Sokovnine

J’ai travaillé sur le portrait dans un ancien studio du centre-ville de Moscou. Il se trouve qu’au même moment je peignais aussi un ours sortant de sa tanière. Un de mes amis a fait remarquer que l’ours et Boris Nikolaïevitch avaient un regard similaire, ce qui n’était pas intentionnel ! Mais j’ai trouvé que c’était bien vu, car Eltsine avait en effet un charisme mythique inexplicable, comme un ours.

J’ai terminé le portrait et je l’ai apporté au Kremlin. La remise de la toile s’est transformée en un événement protocolaire à part entière. Lorsque j’ai apporté le portrait, j’ai été approché par plusieurs personnes en costume avec des mallettes à la main. Ils m’ont dit d’aller me promener pendant quelques heures. Ensuite, ils ont passé environ trois heures à examiner le portrait à la recherche de poison ou de poudre, à le vérifier et à le scanner de toutes les manières possibles et imaginables : tout ce avec quoi le chef de l’État entrerait en contact devait être vérifié. Eltsine et sa femme Naïna ont aimé le portrait et il est toujours dans la famille du président.

Vladimir Sokovnine sokovnin.ru

Vladimir Sokovnine (né en 1955) est un artiste du peuple de la Fédération de Russie, membre du présidium de l’Académie russe des arts et professeur honoraire de l’Académie chinoise des arts.

L’article en question a été initialement publié en 2019

