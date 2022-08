L’art du patchwork au festival Âme de Russie (Vidéo)

Russia Beyond

Des motifs de toutes les couleurs et de véritables œuvres d’art sur des chiffons étendus sur un champ, mais aussi sur les robes et costumes des participants - la Russie a accueilli une nouvelle édition du festival de patchwork devenu annuel. En créant ces couvertures, tableaux et toilettes, les artisans marient leur imagination avec une belle tradition ancestrale.