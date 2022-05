En images: Nicolas II à travers les yeux d'artistes russes et étrangers

Le dernier tsar de Russie aimait la photographie et nous avons beaucoup de photos prises de lui et par lui. Mais qu'en est-il de son image dans le patrimoine des beaux-arts?

Le grand-duc Serge Alexandrovitch, le tsar Nicolas II et le grand-duc Paul Alexandrovitch à Tsarskoïé Selo (1880), par Nikolaï Dmitriev-Orenbourgski

Le futur tsar Nicolas immortalisé sur la toile avec ses oncles paternels. L'auteur de l’œuvre était surtout célèbre pour ses peintures de combat des guerres russo-turques et avait également peint l'empereur Alexandre II.

L'empereur Nicolas II et l'impératrice Alexandra Feodorovna (1894)

Cette lithographie colorée a été imprimée à Moscou par un certain Mechkov dans le cadre d'une campagne de célébration de mariage impérial.

Laurits Tuxen. Le mariage de l’empereur Nicolas II (1895)

Cet artiste danois a peint plusieurs monarques européens, tels que Christian IX, roi du Danemark, la reine Victoria, George Ier de Grèce et la famille des Romanov.

Il est également l’auteur d’une version « rapprochée » du tableau, qui dévoile de plus près le visage du couple marié.

Ilia Répine. Portrait de Nicolas II et Nicolas II sur le porche (1896)

Répine était incroyablement célèbre, non seulement pour les Bateliers de la Volga (1870-1873) et d'autres peintures historiques, mais aussi en tant que portraitiste. Les visages sur ses toiles semblent incroyablement vivants. Après le couronnement du dernier empereur russe, Répine reçut l'ordre de peindre plusieurs portraits de Nicolas II. Le plus symbolique a été créé à l'intérieur de la Grande salle du trône du palais d'Hiver. Une autre peinture reprend le même uniforme ainsi que la pose, mais sur elle, le souverain a l'air plus décontracté.

Ilia Galkine. L’empereur Nicolas II(en uniforme du régiment des gardes de sa Majesté) (1896)

Le fait le plus intéressant à propos de ce portrait est qu'il a été caché pendant 90 ans sous le portrait du leader de la révolution d’Octobre 1917, Vladimir Lénine. La représentation de Nicolas sur ce « double » portrait a été révélée lors de sa restauration en 2016. Vous pouvez consulter les photos dévoilant la découverte ici.

Ilia Galkine. Nicolas II (1896)

Ce portrait de Nicolas II a été présenté dans l'album illustré intitulé La Maison régnante russe des Romanov, imprimé en 1896 dans le cadre de certaines publications d’I. V. Tsvetkov.

Ilia Galkine. L'empereur Nicolas II en uniforme blanc avec épaulettes (1898)

Earnest Lipgart. Nicolas II vers 1900

Ce portrait montre le tsar dans l'une des salles du Kremlin de Moscou.

Valentin Serov. Nicolas II vers 1900

Valentin Serov, l'auteur du célèbre tableau La Jeune fille aux pêches, était l'un des portraitistes de la cour, ayant peint des images d'Alexandre III, de grands princes et d'autres. Dans ce portrait inachevé, Nicolas II est vêtu d'une veste d'officier du régiment Préobrajenski.

Georges Becker. Portrait de Nicolas II vers 1900

Un portrait rare montrant le tsar (légèrement) souriant.

Friedrich August von Kaulbach. Portrait de Nicolas II de Russie (1903)

Quant à cet artiste allemand, il a réalisé un rare portrait représentant le tsar non pas en uniforme militaire, mais en civil.

Mikhaïl Roundaltsov. Portrait de l'empereur Nicolas II (années 1900)

Académicien de la gravure, Roundaltsov a créé plusieurs représentations de Nicolas II et de son fils, le tsarévitch Alexis. Ce portrait montre le tsar d'une humeur incroyablement soucieuse.

Elena Samokich-Soudkovskaïa. Le Tsar et sa famille (1902)

Peintre d'origine française, Elena Samokich-Soudkovskaïa était surtout célèbre pour ses illustrations de livres, en particulier pour le roman en vers Eugène Onéguine d'Alexandre Pouchkine. Elle a également réalisé plusieurs croquis pour l'album du couronnement de Nicolas II et de l'impératrice Alexandra. Sur la toile sont représentés le tsar et son épouse en compagnie de leurs filles : Olga, Tatiana, Maria et Anastasia.

Boris Koustodiev. L'empereur Nicolas II avec le tsarévitch (1905)

Après quatre filles, Nicolas et sa femme attendaient la naissance d'un fils et, pendant plusieurs années, elle n’a pas réussi à tomber enceinte. Mais finalement, en 1904, l'héritier tant attendu du trône est né... le tout dernier prince héritier russe.

Heinrich Manizer. Le Tsar Russe Nicolas II avec l'Ordre impérial Saint-Vladimir (1905)

Cet artiste russe d'origine allemande était l'un des peintres préférés de la famille Romanov. Le père de Nicolas, le tsar Alexandre III, a acheté plusieurs de ses tableaux représentant la guerre russo-turque, tandis que ce portrait a été commandé par Nicolas II en personne.

Alexandre Makovski. Portrait de l'empereur Nicolas II et étude pour celui-ci (1907)

Membre de la famille artistique Makovski, ce peintre a représenté Nicolas II en uniforme du régiment des Gardes de sa Majesté.

Frédéric de Haenen. Le Tsar ouvrant le bal, vers 1913

Artiste et illustrateur français d'origine néerlandaise, Frédéric de Haenen était à la tête du magazine L'Illustration à Paris. Après une grande tournée à travers la Russie qu'il a faite en 1913, il a publié un livre illustré intitulé Russie, où il a mis en évidence les gens ordinaires, les églises, le Kremlin, le train transsibérien et, bien sûr, l'empereur.

Frédéric de Haenen. L'empereur Nicolas II et l'impératrice Alexandra Feodorovna en robe ancienne (1913)

Nicolas II et son épouse ont porté des tenues à l’ancienne lors d'un bal costumé qui célébrait l'anniversaire de la maison des Romanov en 1903.

Frédéric de Haenen. Le tsar Nicolas II passant en revue les troupes (1913)

Il s'agit d'un autre tableau de l'artiste français représentant le tsar. Nicolas II a organisé des examens annuels des troupes, le plus souvent lors des exercices militaires à grande échelle.

Boris Koustodiev. Le tsar Nicolas II (1915)

Boris Koustodiev est célèbre pour sa stylisation de la vie folklorique et marchande russe avec une pure émotion de couleurs. Ce portrait du tsar a été créé dans le style reconnaissable de l'artiste, montrant en arrière-plan la féérie du Kremlin de Moscou.

Maison Fabergé. Boîte de présentation impériale (1916)

La boîte créée par le joaillier en chef de Fabergé, Henrik Wigström, a été décorée du portrait de l'empereur, peint par le miniaturiste de la cour Vassili Zouiev. Nicolas II porte l'uniforme de la 4e Garde de fusiliers de la famille impériale et l'ordre de Saint-Georges, qu'il a reçu le 25 octobre 1915. Cette boîte a été offerte au nom du tsar à Gabriel Hanotaux qui fut ministre français des Affaires étrangères entre 1894 et 1898.

