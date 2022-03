En images: les dix meilleures œuvres d'Oreste Kiprensky, célèbre maître russe du portrait

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Oreste Kiprensky (1782-1836) est connu sous le surnom de « Van Dyck russe ». Il était le fils illégitime d'un propriétaire terrien nommé Adam Diakonov et de sa femme serve. Incapable de reconnaître officiellement l'enfant, le père l'a inscrit comme membre de la famille de sa mère serve.

Dès son plus jeune âge, Oreste a montré un talent pour le dessin, et son père l'a inscrit à l'Académie des Arts de Saint-Pétersbourg. L'administration de l’établissement a repéré le jeune homme doué, lui a permis de vivre dans sa pension après l'obtention de son diplôme et lui a accordé une allocation pour un voyage à l'étranger.

Kiprensky a voyagé en Suisse, en France et en Allemagne et, bien sûr, en Italie, où il a passé plusieurs années de sa vie à prendre des leçons auprès des meilleurs artistes. Il a même épousé une Italienne nommée Anna Maria Falcucci et s'est converti au catholicisme romain. Il est mort à Rome (sans pouvoir voir sa fille, née après sa mort) et a été enterré dans l'église locale Sant'Andrea delle Fratte.

Voici certains des portraits les plus renommés réalisés par lui.

Portrait de son père (officiel, pas biologique), A. Chvalbé, 1804 Musée Russe Musée Russe

Dmitri Donskoï sur le champ de Koulikovo, 1805 Musée Russe Musée Russe

Portrait d’Evgraf Davydov, 1809 Musée Russe Musée Russe

Le Jeune jardinier, 1817 Musée Russe Musée Russe

Fillette à la couronne de coquelicots, 1819 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Portrait d’Ekaterina Avdoulina, 1822 Musée Russe Musée Russe

Pauvre Lisa, 1827 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Portrait d’Alexandre Pouchkine, 1827 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Autoportrait, 1828 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Lecteurs de journaux à Naples, 1831 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Dans cet autre article, découvrez Piotr Belov, ce peintre ayant représenté à sa manière le goulag et les purges de Staline.

