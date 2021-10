En images: ces répliques de Moscou en pâte à modeler dont on ne peut détacher les yeux

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Alexeï Mikouline est né en 1962 dans le centre de Moscou. À l'école, il aimait sculpter la pâte à modeler. Il travaille dans une imprimerie, mais ces dernières années, il a décidé de revenir à son ancien passe-temps et a commencé à réaliser des répliques de Moscou à partir de pâte à modeler. Il crée de minuscules lignes de tramway avec des passagers, de vieux marchés, des kiosques soviétiques et des appartements si détaillés qu'ils disposent même des plus petits ustensiles de cuisine. Ses œuvres sont faites avec beaucoup de soin et rappellent beaucoup la vie réelle. Alexeï publie ses miniatures sur Instagram et beaucoup de ses abonnés ressentent une bouffée de nostalgie lorsqu'ils les regardent.

Une rue de Moscou avec des voitures soviétiques. Des hommes font la queue devant un kiosque à bière, deux femmes discutent.

Paysage d'hiver de Moscou de l'époque impériale russe ou du début de l'URSS. Des enfants font une bataille de boules de neige. Un traîneau à cheval descend la rue.

Vacances du Nouvel An au jardin Bauman de Moscou. Des enfants skient, certains sont assis dans un café et une femme promène un chien.

Un tramway hippomobile, appelé « konka », traverse une rue pavée du vieux Moscou. Vous pouvez observer les enseignes d'un magasin de chaussures, d'un salon de thé et d'un salon de photo. Il existe même un marché spontané.

Une vue sur le tunnel sous la gare de Koursk avec une ligne de tramway.

Un train de banlieue arrivant sur une plateforme. Tout le monde est clairement pressé.

Vue d'en haut sur la capitale russe

Place Loubianka avec fontaine, tramways et calèches

Une scène commune de la vie soviétique dans la cour du Vieux Gostiny Dvor située dans le quartier Kitaï-gorod de Moscou. Vous pouvez voir une voiture Zaporojets rouillée sans roues, un camion soviétique typique, ainsi que des tuyaux sur le sol attendant d'être jetés.

Un trolleybus dans une rue. Des gens se promènent le soir et s'amusent.

À l'intérieur d'un appartement communautaire. L'artiste a sculpté plusieurs gazinières, la vaisselle et, bien sûr, n'a pas oublié les fils à linge.

Une petite salle de bain dans un vieux bâtiment de Moscou. Regardez сe chauffe-eau détaillé !

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.