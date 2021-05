L'Europe vue par les peintres russes

Les peintres russes ont beaucoup voyagé à travers la France, l'Italie et d'autres pays à la recherche de sujets et d'inspiration.

Sylvestre Chtchedrine (1791-1830)

Le talentueux Chtchedrine est entré à l'Académie des Arts de Saint-Pétersbourg très jeune. Pour sa peinture de diplôme, il a reçu une médaille d'or et une bourse afin de voyager en Europe. En 1818, il s’est rendu en Italie, pays qui l’a captivé tant qu'il y a passé le reste de sa vie. Peintre de « plein air », il a constamment affiné ses compétences, réalisant un travail incroyable avec les couleurs et la lumière. Ses vues de Rome, Naples, Sorrente sont conservées dans les principales galeries d'art de Russie et sont innovantes pour l'art russe du début du XIXe siècle.

Colisée, 1819 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

La nouvelle Rome. Le château Saint-Ange, 1823-25 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Terrasse à Sorrento, 1825 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Petit port de Sorrente surplombant les îles d'Ischia et Procida, 1826 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Nuit de pleine lune à Naples, 1828 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Karl Brioullov (1799-1852)

L'artiste a vécu en Italie pendant de nombreuses années et a peint plusieurs tableaux sur des thèmes italiens (Matin italien a même été offert à l'impératrice Alexandra Feodorovna, épouse de Nicolas II). Brioullov a également voyagé en Grèce et en Turquie, laissant plusieurs peintures de genre. Le principal fruit des errances de l'artiste à l'étranger a été sa peinture monumentale la plus célèbre Le Dernier jour de Pompéi. Brioullov a cherché à représenter le chaos et l'horreur qui ont saisi la ville lors de l'éruption du Vésuve.

Matin italien, 1823 Kunsthalle Kiel Kunsthalle Kiel

Jeune fille récoltant des raisins dans les environs de Naples 1827 Musée Russe Musée Russe

Le Dernier jour de Pompéi, 1833 Musée Russe Musée Russe

La confession d'une Italienne, 1830 Musée Russe Musée Russe

Célébration à Albano, 1833 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Matin grec à Mirak, 1835 Musée Pouchkine Musée Pouchkine

Temple d'Apollon Epicourious à Figaleia, 1835 Musée Pouchkine Musée Pouchkine

Paysage sur l'île de Madère, 1850 Musée Russe Musée Russe

Ivan Aïvazovski (1817-1900)

La mer était l'élément principal d'Aïvazovski. Le principal peintre russe de paysages marins a réalisé des centaines de paysages de sa côte natale - il a travaillé sur les rives de la Neva à Saint-Pétersbourg, et sur la mer Noire, en Crimée (son rocher préféré pour la peinture de plein air a même été nommé en son honneur). Mais Aïvazovski a également réalisé une dizaine de peintures de la côte vénitienne, plusieurs paysages de Naples, ainsi que de Constantinople (Istanbul moderne). L'artiste s’est aussi rendu aux confins de l'Europe, à Lisbonne.

Venise, 1842 Musée-réserve de Peterhof Musée-réserve de Peterhof

La baie de Naples la nuit au clair de lune, 1840 Musée Russe Musée Russe

Vue de Constantinople et du Bosphore, 1856 Collection privée Collection privée

Lisbonne. Lever de soleil, 1860 Collection privée Collection privée

Venise, 1874 Collection privée Collection privée

Constantinople. Coucher de soleil, 1899 Galerie nationale d'art Aïvazovski Galerie nationale d'art Aïvazovski

Konstantin Korovine (1861-1939)

En tant que l'un des principaux décorateurs de théâtre du tournant des XIXe et XXe siècles, Korovine a beaucoup voyagé en quête de sujets. Korovine a également conçu le pavillon russe à l'Exposition universelle de 1900 à Paris, ville où il s'est rendu à plusieurs reprises. De plus, il a été grandement influencé par les impressionnistes français, comme on peut le voir dans ses sujets parisiens. Dans les années 1920, l'artiste a émigré de la Russie soviétique à Paris.

Café parisien, 1890 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Hammerfest. Aurores boréales, 1894-95 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Au balcon, les Espagnoles Leonora et Ampara, 1888-1889

Paris. Café de la Paix, 1906 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Venise. Pont du Rialto, 1908 Musée national de peinture de Kiev Musée national de peinture de Kiev

Paris. Saint-Denis. Années 1930 Musée d'art de Iaroslavl Musée d'art de Iaroslavl

Ilya Repine (1844-1930)

L’auteur du tableau mythique Les Haleurs de la Volga était lui aussi un fin connaisseur de Paris. Voyageant à travers l'Europe grâce à une bourse de l'Académie russe des Arts, Repine n'était pas vraiment fasciné par Rome et Raphaël, mais a décidé de s'installer dans la capitale française où il a même loué un studio. Au cours des années passées dans cette ville, il a créé le chef-d'œuvre Sadko, ainsi que plusieurs tableaux célèbres basés sur des motifs parisiens.

Un vendeur de journaux à Paris, 1873 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Café parisien, 1875 Collection privée Collection privée

Garçon au mur du jardin. Montmartre, 1876 Musée d'art de Saratov Musée d'art de Saratov

Vassili Sourikov (1848-1916)

Sourikov est au départ devenu célèbre pour ses toiles monumentales sur l'histoire russe - Le Matin de l'exécution des strelets, Boïarynia Morozova, La Traversée des Alpes de Souvorov et bien d'autres. Moins connues, cependant, sont les superbes aquarelles qu'il a laissées après avoir voyagé en Italie et en Espagne.

Milan, 1884 Collection privée Collection privée

Rome, 1884 Collection privée Collection privée

Venise, 1900 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Séville, 1910 Collection privée Collection privée

Place San Fernando à Séville, 1910 Collection privée Collection privée

Séville, 1910 Collection privée Collection privée

Arles, corrida, 1910 Collection privée Collection privée

Dans cette publication découvrez cent artistes russes à connaître absolument.

