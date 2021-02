En images: quand les peintres russes représentaient l’amour

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Sérénade, années 1890. Klavdi Stepanov Musée national d'art et d'architecture, Oranienbaum Musée national d'art et d'architecture, Oranienbaum

Quelle femme pourrait résister lorsqu'elle entend une chanson d'amour ? Il semblerait que ce beau gosse sache y faire en matière de séduction !

Un berger et une paysanne, 1849. Vassili Khoudiakov Musée Russe, Saint-Pétersbourg Musée Russe, Saint-Pétersbourg

Malgré cette scène aux allures de rencontre fortuite, on voit la demoiselle porter une robe de fête, des boucles d'oreilles avec de grosses pierres précieuses et une sorte de diadème sur la tête.

Un apprenti charpentier demande la main de la fille de son maître, 1856. Carl Schultz Musée de Vassili Tropinine et des artistes moscovites de son temps, Moscou Musée de Vassili Tropinine et des artistes moscovites de son temps, Moscou

L'artiste a magistralement dépeint une scène domestique traditionnelle pour l’époque. Le pauvre étudiant, vêtu de son costume le plus solennel, assure le père de sa fiancée de son amour sincère. Toutefois, le chef de famille ne semble pas vraiment convaincu...

Rendez-vous, 1858. Evgraf Sorokine Galerie Tretiakov, Moscou Galerie Tretiakov, Moscou

Cette scène a été observée par l'artiste en Espagne lors de ses voyages. Il dépeint un rendez-vous amoureux par une chaude journée d'été.

Dans un grenier à foin, 1872. Konstantin Trounovski Musée des beaux-arts de Tioumen Musée des beaux-arts de Tioumen

Trounovski a consacré une grande partie de ses œuvres à la vie rurale, dépeignant des paysages merveilleux et la vie quotidienne des habitants. C'est l'une de ses peintures les plus romantiques ; un couple se repose dans un grenier à foin… et est repéré par un garçon du coin.

À l'exemple des dieux, 1879. Guenrikh Semigradski Galerie nationale d'art de Lviv Galerie nationale d'art de Lviv

Le rendez-vous d'un jeune couple entouré de décorations dans le style antique.

Déclaration, 1891. Vladimir Makovski Galerie Tretiakov, Moscou Galerie Tretiakov, Moscou

Cette peinture très sincère et romantique représente une déclaration d'amour. Un jeune homme est venu voir sa bien-aimée pour lui déclarer sa flamme. Elle jouait du piano et ne s’attendait pas à sa visite. Les deux ont l'air confus, mais heureux…

Un marin et sa bien aimée, 1920. Boris Koustodiev Appartement-musée de Joseph Brodsky Appartement-musée de Joseph Brodsky

Un joyeux marin se promène avec sa dame, qui porte la robe la plus tendance des années 1920. Enveloppée d'une cape de fourrure avec une tête de renard et tenant une rose dans sa bouche, la demoiselle ne joue pas vraiment la discrétion, mais son cavalier n'est pas habillé trop modestement non plus !

Printemps 1935. Kouzma Petrov-Vodkine Musée Russe Musée Russe

Cet artiste a représenté, dans son style très reconnaissable, la façon dont on faisait la cour à la campagne. Au printemps, la nature s’éveille et les gens essaient de trouver l’amour.

Mariage dans la rue de demain, 1962. Iouri Pimenov Galerie Tretiakov, Moscou Galerie Tretiakov, Moscou

L'artiste a consacré nombre de ses œuvres aux jeunes qui ont construit le communisme. Ce couple nouvellement marié a l'air heureux, même en marchant dans une rue en construction entourée d'un complexe résidentiel inachevé.

