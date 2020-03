En images: un immense catalogue d'art et d'artisanat russe disponible en ligne

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En Russie, les plus grandes archives numériques d'art et d'artisanat ont vu le jour : on y trouve des bijoux anciens, des ornements et des peintures sur un vaste éventail de matériaux.

Spécialement pour ce projet baptisé Ornamika.com, 26 concepteurs et illustrateurs ont parcouru pendant deux ans des bibliothèques, des musées et des collections privées, numérisant les œuvres d’art populaire. Ils ont accompagné chaque élément d'informations détaillées, créant ainsi des archives structurées permettant une recherche rapide.

Le site est structuré en sections : géographie, siècle, type d'art (sculpture, broderie, illustration de livre…), composition, éléments, type d'objet ou de surface (couvre-chef, mobilier, textiles et plus). Au total, cette ressource en accès libre contient plus de 7 000 pièces authentiques de la Russie du IXe au XXe siècles.

« Nous créons Ornamika pour que les informations sur ces styles différents, beaux et authentiques des peuples de la Russie soient accessibles et compréhensibles pour tous les habitants de la planète », explique la fondatrice du projet, Maria Loleït.

Dans un avenir proche, les créateurs du site promettent le lancement de versions en anglais et chinois.

Voici quelques fiches du site, de divers siècles, techniques et géographie.

Ornamika.com Ornamika.com

Ornement de basma en argent martelé du XVIIe siècle provenant de l'icône de la Mère de Dieu de Vladimir au couvent de l'Intercession de Souzdal

Ornamika.com Ornamika.com

Motif de tunique d'homme du XIXe siècle de Tchouvachie

Ornamika.com Ornamika.com

Ornements de serviettes brodées du XVIIe siècle dans la sacristie patriarcale de Moscou

Ornamika.com Ornamika.com

Chambranles sculptés fin XIXe-début XXe siècle de Tomsk

Ornamika.com Ornamika.com

Cruche en céramique du XIXe siècle, peinte selon la technique de Gjel

Ornamika.com Ornamika.com

Décorations en émail d'icônes du XVIe siècle (de la cathédrale de l'Annonciation du Kremlin de Moscou)

Ornamika.com Ornamika.com

Sculpture sur bois de traîneaux à cheval destinés à être utilisés pour la fête de Maslenitsa (mardi gras) du début du XXe siècle, région d'Arkhangelsk

Ornamika.com Ornamika.com

Sculpture sur pierre du XIIIe siècle de la cathédrale Saint-Georges de la ville de Iouriev-Polski, région de Vladimir

Ornamika.com Ornamika.com

Ornement végétal couronnant une pierre tombale du XVIe siècle au Tatarstan

Ornamika.com Ornamika.com

Un ornement peint à l'intérieur du couvercle d'un coffre du XVIIe siècle

Ornamika.com Ornamika.com

Peinture murale d’une église de la région de Iaroslavl du XVIIe siècle

Ornamika.com Ornamika.com

Émail et traitement artistique du métal dans un entrepôt (icône pliante) du début du XXe siècle, entreprise de bijoux Ovtchinnikov

Ornamika.com Ornamika.com

Ornement Accueil du printemps sur une serviette du début du XIXe siècle de Carélie

Ornamika.com Ornamika.com

Panneau carrelé du XVIIIe siècle provenant d’une salle de prière de Kazan

Dans cet autre article Russia Beyond vous présente le kokochnik, l'objet emblématique de la culture russe.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.