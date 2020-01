Les grands couturiers à travers l’objectif d’un photographe soviétique

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Vladimir Sytchev est un photographe russe qui a émigré en France en 1980. Il a publié des photos prises en URSS dans plusieurs magazines et était très apprécié par Helmut Newton. Sur recommandation de ce dernier, il a été invité à travailler comme photographe de mode par l’édition française de Vogue.

Rapidement, Sytchev est devenu le premier photographe avec lequel Vogue a signé un contrat depuis 50 ans. Il a immortalisé des défilés de mode, réalisé des « shootings » de mannequins et, en outre, et a photographié de célèbres couturiers de l'époque – d’Yves Saint Laurent et Karl Lagerfeld à Sonya Rykiel en passant Jean-Paul Gaultier.

Voici quelques-uns de ses clichés pris à Paris dans les années 1980.

Des photos de Vladimir Sytchev sont présentées de l'exposition « Les grands couturiers d'une époque révolue » au musée et centre d'exposition ROSFOTO jusqu'au 16 février 2020. En plus des photos, l'exposition présente des costumes et des bijoux de « l'âge d'or » de l'industrie de la mode - 1960-80 - créés spécifiquement pour la maison de couture Chanel.

