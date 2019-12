Sept chansons russes pour compléter votre playlist du Nouvel an

La crème de la musique pop russe moderne avec une touche comique. Jouez ces morceaux avant et après le compte à rebours de minuit pour donner à la nuit une saveur russe!

1. Leningrad - Antidépresseurs

Une chanson pour tous ceux qui se sentent un peu fatigués à la fin de l'année. Quand vous étiez enfant, vous demandiez au Père Noël des jouets et des bonbons. Les adultes demandent moins de dépression.

Extrait de la chanson :

« Pas un petit train électrique, ni une bouteille de whisky.

Apportez-moi quelque chose de plus moderne sur vos rennes !

Apportez-moi des antidépresseurs, Papa Noël ».

2. The Hatters - Ded Moroz ne montre pas de larmes

Pendant que vous vous amusez, Ded Moroz (Père Noël russe) trime dur. Mais malgré son âge, il continue à apporter de la joie au peuple. Et la seule chose qui pourrait l’énerver, c'est lorsque les adultes ne croient pas en son existence…

« Il y a des larmes glacées sur son visage gentil

Quand les adultes ne croient pas en Ded Moroz.

Ded Moroz ne montre pas de larmes,

Il gérera tout - mais seulement une fois par an ».

3. GAYAZOV $ BROTHER $ - Emmenez-moi à une soirée Deep House

L'année est sur le point de se terminer... il est grand temps de se reposer et de se détendre. Par exemple, lors d'une soirée deep house avec un super groupe d’amis. Pourquoi pas ?

« Dansez comme si c'était la dernière fois

Avec des démons dans les yeux, pour l'amour et l'écume,

Et comme le kvas [boisson russe traditionnelle] est figé dans votre cœur.

Vendredi arrive, tout le monde regarde

Sous ce style techno, le son est une matrice solide.

Je vais t’approcher avant de te voir, et alors ?

En échangeant des regards, emmenez-moi à une fête deep house ».

4. RASA - Apiculteur

Peu importe de quoi parle cette chanson, ok ? Imaginons qu’il s’agisse de relations…

« Tu es une abeille - je suis apiculteur,

Et nous aimons tous les deux le miel

Et je vais avoir de la chance, et dans la danse nous nous laisserons emporter.

Bzzz... bzzz.. bzzz... nous ne sommes que des abeilles

Bzzz... bzzz.. bzzz... nous sommes prêtes à tout ! ».

5. AGON & Irina Gorbacheva - Bombe

Ce groupe se décrit comme un mélange de danse, d'humour et de théâtre absurde. Cette chanson est consacrée aux émotions d'après-fête.

« Nous sommes assez ivres et nous portons une robe -

Cela signifie que nous étions à une fête.

Nos visages sont couverts de salade -

Cela signifie que nous étions à une fête.

Je suis en peignoir, vous êtes en peignoir -

Cela signifie que nous étions à une fête.

Dans cette situation -

Nous nageons dans le chocolat ! »

6. Miko - Fille branchée

Un gars a vu le profil TikTok de cette fille - et ne peut tout simplement pas l'oublier.

Extrait de la chanson :

« C'est une fille à la mode, une fille au top,

Je l’ai vue danser, danser sur TikTok.

Elle aime les like, les like, les like.

Comment puis-je la retrouver ? »

7. Little Big - Go Bananas

Une vidéo de danse très drôle du célèbre Little Big pour faire durer la fête toute la nuit !

« Je vais devenir fou maintenant

Je vais, je vais devenir fruits maintenant (Wooh!)

Je vais perdre la tête

Je vais, je vais perdre la tête (Wooh!)

Allez les bananes, soyez comme Banana Man ! »

