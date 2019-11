À l’affiche en décembre 2019: les événements culturels à ne surtout pas manquer

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way… Nous voici déjà à la fin de l’année, c’est les fêtes, les retrouvailles avec la famille et les amis, l’ouverture des cadeaux: c’est Noël! Une époque tout à fait réjouissante qui se reflète dans l’agenda culturel de ce mois-ci.

CINÉMA

C’est peut-être la fin de l’année, mais ce n’est pas pour autant une raison de trop se relâcher ! Alors on continue à pratiquer son russe tranquillement devant un bon film. Selon votre humeur, vous avez le choix entre une comédie romantique ou un documentaire de guerre. Mais pourquoi choisir quand on peut aller voir les deux !

Ciné-Club « KinoKlub »

Kinopoisk Kinopoisk

Date : 14 décembre, de 14h00 à 15h30

Lieu : Pavillon Colbert (35 Rue Jean Longuet, 92290 Châtenay-Malabry)

Contact : associationmirfrancorusse@gmail.com

Le ciné-club KinoKlub propose chaque mois un film ancien à découvrir. Ce mois-ci, c’est au tour de Les filles (1961), une comédie romantique de Iouri Tchoulioukine. Nous sommes en 1960, Tossia vient de terminer l’école hôtelière de Simferopol et est nommée cuisinière dans un village de bucherons de l’Oural. Alors qu’elle s’apprête à s’installer dans le dortoir des filles, elle se heurte à Ilia, brigadier d’une équipe de bucherons qui se prend pour le chef de la communauté. Il pense la conquérir d’un clin d’œil, mais la cuisinière ne se laisse pas faire facilement… À noter qu’une fois inscrit, vous recevrez un lien vers la vidéo du film. La rencontre du 14 décembre servira quant à elle à débattre de l’œuvre.

Film Le temps de cueillir des fleurs

Service de presse Service de presse

Date : 3 décembre à 19h

Lieu : Centre de Russie pour la science et la culture (61 rue Boissière, Paris, métro : Boissière)

Contact : +33 1 44 34 79 79 et crsc.paris@crsc.fr

Ce documentaire traite du sort réservé aux soldats et officiers du Second régiment spécial. Formé à Samara en 1916, cette unité combat en France aux côtés du Corps expéditionnaire russe. La projection aura lieu dans le cadre de la Journée du Soldat inconnu, date commémorative officiellement établie en 2014, afin de ne jamais oublier les morts de la Seconde Guerre mondiale et ceux de tous les autres conflits armés.

MUSIQUE

Aurais-je dû préciser que nous entrons en période de fêtes ? La lecture de ce programme musical ne laisse en effet que peu de place au doute ! Si vous n’avez jamais eu l’occasion d’en écouter, je vous conseille vivement un concert de chants populaires et religieux russes. Exécutés a cappella par des chœurs, souvent masculins, ils sont incontestablement un héritage culturel de la Russie.

Concert de Noël – chants de la Sainte Russie

Service de presse Service de presse

Date : 1er décembre à 16h

Lieu : Église Notre-Dame du Rosaire (194 rue Raymond Losserand, Paris, métro : Porte de Vanve)

Contact : chantresorthodoxesrusses@gmail.com

Le Chœur masculin Chantres Orthodoxes Russes, composé de 12 choristes, se produira à l’église Notre-Dame du Rosaire pour un concert que vous n’êtes pas près d’oublier. Cette musique monastique portée par des voix aux tessitures variées ne peut que vous faire vibrer.

Concert « Noël russe »

Service de presse Service de presse

Date : 12 décembre à 20h

Lieu : Centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris (1 quai Branly, Paris, métro : Alma-Marceau)

Contact : www.billetweb.fr/noel-russe

La cathédrale Sainte-Trinité propose elle aussi son concert de Noël. Son chœur, mixte, propose à cette occasion des œuvres des grands compositeurs de la musique sacrée russe et des « koliadki », ces derniers se chantant en général aux portes des maisons dans la tradition russe.

Concerts de Noël – chants de la Sainte Russie

Service de presse Service de presse

Date : 13 et 14 décembre à 20h30, 15 décembre à 15h

Lieu : Église Saint-Carantec – Place de l’église – 29660 Carantec ; Église Notre-Dame de Croaz-Batz – rue Albert-de-Mun – 29680 Roscoff ; Eglise Saint-Pierre – 1 Rue Alsace Lorraine – 29160 Crozon

Contact : +33 6 70 49 08 02

Comme on dit chez moi, « jamais deux sans trois ». En revanche pour cette fois, direction le Finistère ! Le chœur Chantres Orthodoxes Russes évoqué ci-dessus sera présent lors d’une tournée dans trois églises de la pointe bretonne. Ce chœur, formé en 2013, a pour mission de perpétuer l’héritage culturel d’anciens chants religieux russes.

Billetterie en ligne

Spectacle musicale du Gabon à la Russie avec Jann Halexander et Veronika Bulycheva

Service de presse Service de presse

Date : 7 décembre 2019

Lieu : Au TNT – Terrain Neutre Théâtre (11, Allée de la Maison Rouge, Nantes)

Contact : +33 6 16 13 98 32

Revenons à quelque chose de plus contemporain. Ces deux artistes, respectivement auteur, compositeur et interprète, proposent un spectacle sur les clichés et les préjugés liés à leurs pays d’origine. L’une est Russe, naturalisée française, l’autre est Franco-Gabonais. Un spectacle fait de chansons et de dialogues poignants qui promet de vous faire réfléchir.

Billetterie en ligne

Concert avec le dessin sur sable « Du sable dans les oreilles »

Date : 15 décembre 2019

Lieu : Salle Poirel – 3 rue Victor Poirel, 54000 Nancy

Contact : +33 6 78 61 92 47 ou olga.aleksandrova2011@gmail.com

Et maintenant, un spectacle pour les yeux et les oreilles à destination des plus jeunes, mais aussi de leurs parents. Un conteur récitera une histoire, tandis que deux pianistes joueront une pièce de Debussy et une autre de Fauré et qu’une artiste russe accompagnera le tout de dessin sur sable. Un ensemble, il faut le reconnaître, peu habituel, qui se déroulera dans la grandiose salle Poirel de Nancy.

Concert « La Petite Sirène »

Service de presse Service de presse

Date : 22 décembre 2019 à 15h

Lieu : Auditorium Rainier III, Boulevard Louis II, 98000 Monaco

Contact : +33 6 78 61 92 47 ou olga.aleksandrova2011@gmail.com

Dans la même veine que le spectacle précédent, rendez-vous cette fois-ci à Monaco, dans un cadre tout aussi exceptionnel que la salle Poirel. Une conteuse lira le classique d’Andersen, La petite sirène, au son de l’Orchestre philarmonique de Monte-Carlo et des dessins sur sable de Katerina Barsukova.

Billetterie en ligne

Spectacle du Nouvel An russe

Service de presse Service de presse

Date : 21 décembre à 15h et 22 décembre à 11h et 15h

Lieu : Théâtre Toursky (16 Passage Léo Ferré, Marseille, métro : National)

Contact : sapinrusse@gmail.com

La Grande salle du Théâtre Toursky vous accueille pour son spectacle du Nouvel An russe. Au programme ? Une comédie musicale portée par 12 artistes qui incarnent des personnages de contes traditionnels russes, notamment le Grand-Père Gel, la Jeune fille des Neiges et la sorcière Baba Yaga. Ce spectacle fera voyager les enfants et peut-être même leurs parents et grands-parents !

Réservation en ligne

THÉÂTRE

Il y a quelques jours à peine, l’auteur de l’un de nos articles expliquait pourquoi il préférait Tchekhov à « Tolstoïevski ». Les planètes ce sont alignées, car justement, les élèves du Conservatoire national supérieur d’art dramatique vous proposent le troisième acte de quatre pièces de théâtre de Tchekhov. Dans un registre, plus classique, mais sans conteste indémodable, Le Lac des cygnes vous sera également proposé.

Tchekhov trois fois quatre

Sputnik Sputnik

Date : 2 et 3 décembre à 20h

Lieu : Théâtre du Conservatoire (2bis Rue du Conservatoire, Paris, métro : Grands Boulevards)

Contact : +33 1 53 24 90 16 (du lundi au vendredi de 14h à 18h)

Service de presse Service de presse

C’est une idée pour le moins originale qu’ont eu les élèves du Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris : la représentation des actes III des œuvres Oncle Vania, Les Trois sœurs, La Mouette et Ivanov. (Re)découvrez le style éternel de Tchekhov dans ces pièces où les anti-héros, par leurs actions et surtout leurs négligences, produisent un comique involontaire.

Gratuit, mais réservation obligatoire

Ballet « Le Lac des cygnes »

Date : du 24 décembre au 05 janvier

Lieu : Théâtre des Champs-Elysées (15 Avenue Montaigne, Paris, métro : Alma-Marceau)

Contact : +33 1 49 52 50 50 ou contact@theatrechampselysees.fr

Faut-il encore présenter le ballet classique par excellence ? C’est au tour de la troupe du ballet de l’Opéra National de Kiev de danser sur la célèbre musique de Tchaïkovski. Cette lutte entre le cygne blanc et le cygne noir ne laisse jamais indifférent.

Billetterie en ligne

EXPOSITIONS

Ce mois-ci, au menu des expositions, vous aurez la chance de voir réunie une large collection d’icônes russes et de découvrir le fabuliste Ivan Krylov à l’occasion du 250e anniversaire de sa naissance.

Expositions d’icônes russes

Service de presse Service de presse

Date : du 6 au 12 décembre de 14h à 19h

Lieu : Centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris (1 quai Branly, Paris, métro : Alma-Marceau)

Cette collection amassée par des amateurs serbes sur une période de cinquante ans se compose d’une centaine d’œuvres d’art sacré russe, allant du XVIe au XIXe siècle. Les icônes exposées montrent parfaitement le développement des différents styles, écoles et époques et certaines d’entre elles sont de véritables chefs d’œuvre. À ne pas manquer !

Exposition « Krylov. Fable »

Service de presse Service de presse

Date : du 9 décembre au 20 janvier

Lieu : Centre de Russie pour la science et la culture (61 rue Boissière, Paris, métro : Boissière)

Contact : +33 1 44 34 79 79 et crsc.paris@crsc.fr

Cette exposition itinérante est destinée aux familles et aux scolaires. Elle porte sur la vie du fabuliste et sa contribution au développement de la langue russe. Des copies d’illustrations des fables seront également présentées, tandis que des écrans interactifs proposeront des informations supplémentaires sur les interprétations historiques de ses fables.

SALON

2019 est l’année du théâtre en Russie. À cette occasion, le salon Russkaya Litteratura invite quelques-uns des meilleurs dramaturges et metteurs en scène de l’époque contemporaine.

5ème édition du salon Russkaya Literatura PROGRAMME LITTERAIRE

Service de presse Service de presse

Date : 6 décembre (16h-19h), 7 et 8 décembre (10h-19h)

Lieu : Centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris (1 quai Branly, Paris, métro : Alma-Marceau)

Contact : +33 7 62 14 87 97 ou russkayaliteratura@gmail.com

Mais en plus de ces prestigieux invités, vous pourrez assister à des lectures poétiques, une table ronde consacrée à cet art avec l’invité Dmitri Vedeniapine, Prix de la poésie 2019. Vous pourrez prendre part à une conférence sur les écrivains russes en France, et deux matinales sont également prévues pour les enfants, avec des ateliers animés par trois grandes auteures russes de livres de jeunesse : Svetlana Fadeeva, Elena Soukhostavet et Maria Piskounova.

