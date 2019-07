À l'affiche en juillet 2019: les événements culturels à ne surtout pas manquer en France

Russia Beyond

Entre théâtre, musique et art, nous vous avons concocté un petit programme culturel estival qui ensoleillera vos journées de juillet. De quoi se sentir en Russie sans quitter la patrie de la baguette.

Théâtre

Tchekhov à la folie : La Demande en mariage / L’Ours

Date : jusqu’au 14 juillet

Lieu : Théâtre de Poche-Montparnasse, 75 006 Paris

Dernière chance d’assister à ces deux pièces en un acte d’Anton Tchekhov, mises en scène par Jean-Louis Benoit et avec Emeline Bayart, Jean-Paul Farré et Manuel Le Lièvre . Tchekhov parlait de ces œuvres comme de « plaisanteries » : elles détonnent en effet avec ses autres créations. On y découvre un Tchekhov enjoué et cocasse, bien différent de ce qu’on a l’habitude de voir chez cet auteur. Qui aurait cru qu’un Feydeau se cachait en lui ?

Festival Off d’Avignon

Date : du 5 au 28 juillet

Lieu : Différents théâtres d’Avignon

Le Journal d’un fou de Gogol, Humiliés et offensés, Le Double de Dostoïevski, Le Duel de Tchekhov, et bien d’autres œuvres russes rejoindront les planches des théâtres de la cité des Papes pour s’offrir sous version dramaturgique aux yeux des spectateurs, dans le cadre du Festival Off d’Avignon.

Musique

Concert de l’orchestre de Novossibirsk « Bright Bows »

Date : 4 juillet – 16h00

Lieu : Église de la Madeleine, 75 008 Paris

En tournée dans le monde entier, l’orchestre de Novossibirsk, plus grande ville de Sibérie, pose ses bagages en France pour un concert exceptionnel dans le cadre du forum culturel franco-russe Paris-Moscou-Novossibirsk-Bobigny. Parmi les musiciens, les solistes Marina Kuzina et son violon, ainsi que le trompettiste Nikita Tokarev diplômé du conservatoire Tchaïkovski de Moscou. Vibrations sibériennes garanties.

Récital Violon-Piano … Classique éclectique

Date : 7 juillet – 16h00

Lieu : bateau Daphné (face au 11, quai Montebello, Ve arrondissement de Paris)

Qui ne rêverait pas d’écouter quelques airs de Tchaïkovski sur la Seine ? Cet événement d’exception vous en offre l’opportunité. Le violoniste Thierry Poulet et la pianiste Kanako Ono interprèteront pour l’occasion diverses œuvres de l’illustre compositeur russe ainsi que de Beethoven, Schumann et Gluck.

Art

Exposition des peintres pétersbourgeois au château de Vaux-le-Vicomte

Date : jusqu’au 15 septembre

Lieu : Château de Vaux-le-Vicomte, 77 950 Maincy

Né de la rencontre de deux propriétaires de châteaux, Galina Stepanova, mécène et propriétaire du domaine Marino près de Saint-Pétersbourg, et la famille de Vogué, ce projet culturel original rassemble plusieurs peintres russes ayant pour mission de représenter les vues et parc du château de Vaux-le-Vicomte. Soutenu par le Festival Culture Croisées, ces peintures en plein air cherchent à représenter un des hauts lieux du patrimoine français : un véritable chassé-croisé franco-russe.

Exposition Red Stars à la Galerie SaUVaGE d’Arles

Date : jusqu’au 17 août

Lieu : 21 rue de la Liberté, 13 200 Arles

L’exposition Red Stars rassemble les œuvres de 13 artistes représentatifs de l’identité russe d’aujourd’hui et de la photographie. Une collection se voulant être le reflet des influences politiques et poétiques des quarante dernières années.

Autres

Fête slave « Ivan Koupala »

Date : 6 juillet – 18h00-22h00

Lieu : Bois de Boulogne, 75016 Paris

Ayant pour but de populariser la culture slave dans toute sa diversité, le collectif des russophones de Paris (Théâtre Populaire Ivanna Nechay) met en scène un spectacle reflétant l’une des grandes fêtes folkloriques : Ivan Koupala (équivalent de la Saint-Jean). Un événement célébrant le feu, l’eau, le Soleil, la Lune, la récolte, la fertilité, la joie et l’amour. Au programme cette année : chants et jeux traditionnels, ainsi que d’anciens rites slaves.

