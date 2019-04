À l’affiche en avril 2019: les événements culturels à ne surtout pas manquer en France

Avec l’arrivée du printemps et des beaux jours, il convient d’étoffer votre programme de sorties culturelles ! Aussi, nous vous proposons une sélection d’événements prévus le mois prochain dans l’Hexagone et qui vous permettront de vous sentir au plus près de la Russie, sans sortir de votre pays, entre dictée, concerts et projections cinématographiques.

En ce mois d’avril, diverses manifestations musicales liées à la Russie vous attendent près de chez vous, qu’il soit question des célèbres Chœurs de l’Armée Rouge ou d’ensorcelants chants chamaniques.

Dates : du 1er au 21 avril

Lieu : Marseille, Toulouse, Montpellier, Pierre-Bénite, Tarare

Alexandre Alexandrov, compositeur de l’hymne national russe, a fondé les Chœurs de l’Armée Rouge en 1928. La troupe comptait alors treize membres et son répertoire était principalement basé sur des chants militaires et révolutionnaires. Le collectif s’est ensuite développé et a joué un rôle important au cours de la Seconde Guerre mondiale, puisque c’est grâce à la musique que l’espoir renaissait dans le cœur des soldats. À la fin du conflit, l’orchestre a connu un nouveau revirement, sa mission était à présent de montrer à l’Occident ce que l’URSS faisait de mieux. Il a donc enchainé les tournées dans le monde entier, notamment à Paris qui l’a accueilli pendant trois mois !

La troupe est par ailleurs parvenue à renaître de ses cendres après le tragique accident d’avion qui a, en 2016, emporté 64 de ses membres, dont le chef d’orchestre. Les Chœurs de l’Armée Rouge reviennent ainsi avec les plus belles voix de Russie et un nouveau répertoire.

Dates : 12 et 13 avril

Lieu : La Datcha, 315 Chemin des Petites Fourques, 13510 Eguilles

L’envoutante artiste Olena Uutai, artiste originaire de Iakoutie, en Sibérie, et dont la maîtrise virtuose du khomuus (instrument typique ressemblant à la guimbarde) n’a de cesse d’impressionner le public, tout comme ses cris imitant celui des chevaux ou d’une envolée d’oiseaux, se rendra dans le sud de la France, où elle présentera le 12 avril un concert de chants chamaniques sibérien. Vous aurez également la chance de vous essayer vous-mêmes au khomuus, cet instrument particulier au cours d’un atelier.

Dates : du 2 au 25 avril

Lieu : Opéra de Paris

Cet opéra en quatre actes de Dmitri Chostakovitch raconte le triste sort d’une femme russe du XIXème siècle. Habitant dans la Russie profonde, elle tombe amoureuse d’un employé de son mari. Cet amour incompris et interdit la poussera au meurtre puis au suicide.

Lady Macbeth de Mzensk devait être le premier opéra d’une trilogie dont le but était de mettre en scène la condition de la femme russe durant différentes époques. Chostakovitch a finalement renoncé à ce projet.

L’opéra de Paris vous invite à découvrir le sort de cette femme qui a vécu sous la tyrannie des tsars et d’une société fortement patriarcale.

Le théâtre et le ballet ne seront ce mois-ci pas en reste, et les spectateurs pourront découvrir le bouleversant destin de l’illustre poète Marina Tsvetaïeva ou encore l’œuvre de Chostakovitch.

Dates : du 16 au 27 avril

Lieu : Les Déchargeurs / Le Pôle 3, rue des Déchargeurs 75001 Paris

Née à Moscou à la fin du XIXème siècle, Marina a connu un bien triste destin. Elle a tout d’abord vécu des années difficiles de famine pendant la Révolution. Après la mort de sa fille, Marina a choisi de s’exiler pendant de longues années en Allemagne, en Tchécoslovaquie puis en France, où elle a été incomprise par la diaspora russe. À son retour en URSS, elle a une fois de plus été rejetée par le cercle des écrivains soviétiques. Ne supportant plus son chagrin elle s’est donné la mort en 1941. La poésie de Marina a été influencée par ses nombreuses rencontres et son talent reconnu et applaudi par les plus grands écrivains.

C’est cette poète controversée que Ludovic Longelin a décidé de mettre en scène. Incarnée ici par Céline Pitault, Tsvetaïeva s’exprime dans un élan de révolte.

Date : 7 avril à 17h

Lieu : Cinémas Pathé

Pourtant décédé il y a près de 44 ans, Dmitri Chostakovitch n’en finit pas d’émerveiller le public international. Cette fois-ci, son génie séduira les foules grâce à un ballet original : L’Âge d’or. Aux allures de music-hall, l’intrigue de ce ballet contemporain se déroule dans le cabaret du même nom, à Saint-Pétersbourg, repère des mafieux de la ville. Un jeune pêcheur tombe alors amoureux de Rita, grande danseuse de cabaret qui est également convoitée par Yashka, un mafieux très dangereux.

Exclusivité du Bolchoï, le ballet sera retransmis dans les cinémas du Pathé de France.

De nombreux événements des plus variés vous attendent également en avril, qu’il s’agisse de la désormais traditionnelle Dictée totale en russe, organisée dans le monde entier, d’une rencontre avec un cosmonaute ou d’un plongeon dans l’univers des chamans sibériens.

Date : 13 avril

Lieu : Annecy, Besançon, Bézier, Grenoble, Dijon, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Strasbourg, Tours, Aix-en-Provence

Tous les russophones sont invités cette année encore à participer à la Dictée totale, cet événement rassemble toutes les personnes s’intéressant à la langue de Pouchkine et désireuses de prendre part à ce challenge. Pour sa huitième édition, elle sera organisée dans 75 pays et prévoit d’accueillir 250 000 participants.

Les organisateurs ont également prévu des quiz et des versions simplifiées de la dictée pour les débutants. Si vous êtes passionnés d’orthographe et de ponctuation ou que vous vous intéressez au russe, n’hésitez pas à vous inscrire !

Date : 4 avril

Lieu : Cinéma Le Balzac, 1 rue Balzac 75008 Paris

Le cinéma le Balzac vous propose une soirée exceptionnelle consacré aux chamans. Ces habitants de la Sibérie ont fait un long voyage pour vous ouvrir les portes de leur monde et vous faire découvrir les traditions ancestrales de leur peuple, leur philosophie de vie reposant sur l’harmonie et le respect de la nature. Une soirée riche en présence d’enchanteurs et de guérisseurs pour un moment de méditation et de communion avec la Mère Nature.

La projection du premier film iakoute sorti en France, Premier amour, et des conférences autour du chamanisme et des rituels pratiqués seront également organisées.

La soirée se terminera par un concert d’Olena Uutai, remarquable artiste présentée précédemment, tandis que pour compléter le voyage spirituel, un buffet sibérien sera proposé pour une escapade haute en saveurs.

Dates : du 5 au 13 Avril

Lieu : Lyon

L’association Projet Russe en collaboration avec la Mairie du 6ème arrondissement vous invitent à la 4ème édition du festival Les saisons russes de Lyon.

Comme chaque année, diverses activités seront proposées au public du 5 au 13 avril. Plusieurs expositions, conférences et projections de film sont prévues mais également un foire d’artisanat et de gastronomie ! Une superbe occasion pour découvrir et redécouvrir la Russie sous ses multiples facettes !

Rencontre avec le cosmonaute Guennadi Padalka

Date : 11 avril à 19h

Lieu : Centre de Russie pour la science et la culture – 61 rue Boissière, 75116 Paris

Les amoureux d’astronomie auront ce mois-ci l’opportunité de rencontrer le cosmonaute Guennadi Padalka, détenteur du record mondial de temps passé dans l’espace. Au cours de sa venue, il évoquera l’entraînement préalable qu’il a suivi sur Terre et la vie dans le cosmos. Il présentera également des photos et vidéos issues de ses archives personnelles.

Pensez à vous inscrire en envoyant un mail au crsc.paris@crsc.fr

