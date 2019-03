À l’affiche en mars 2019: les événements culturels à ne surtout pas manquer

Musique, spectacles, fêtes et ballets, tous les évènements russes que vous feront voyager sans vous ruiner. Que vous soyez en France ou au Maroc, voici les évènements qu’il ne faut pas rater!

Ce mois-ci, le cinéma russe et soviétique est à l’honneur. Nous vous proposons de découvrir ces films qui ont marqué plusieurs générations !

5ème festival du film russe à Paris Quand les Russes s’enflamment

Dates : du 11 au 18 mars

Lieu : aux cinémas Balzac, Christine, Studio 28 et Max Linder

Du 11 au 18 mars Paris accueillera la 5ème édition du Festival du film russe de Paris

Vous ne connaissez absolument pas le cinéma russe ? Il n’y a pas de quoi avoir honte. Pour remédier à cela, le Festival du film russe vous ouvre la porte de ce monde méconnu mais fascinant. En effet, cet événement a été lancé dans le cadre de la promotion des de la production cinématographique russe, disparue des affiches des salles obscures françaises. Pour cette 5ème édition, une multitude de films cultes ayant marqué l’époque soviétique et post-soviétique, dont l’intégrale Guerre et Paix de Serge Bondartchouk et Andreï Roublev du grand Tarkovski, sera présentée.

En tout, ce sont 40 longs métrages, deux compétitions de films et des avant-premières qui vous attendent pour des soirées exceptionnelles !

Pour connaître les détails du programme, cliquez sur le lien.

Projection de la légendaire comédie Le Bras de diamant

Date : 24 mars à 19h

Lieu : La Cantine Russe, 26 Avenue de New York, 75016 Paris

Si vous n’avez pas pu assister au Festival du film russe, pas de crainte ! Vous pouvez encore vous rendre à la projection de cette comédie soviétique culte. La 39ème édition du ciné-club du cinéma russe « Formule de l’Amour » à Paris vous propose en effet de visionner « Le Bras de diamant » en version originale sous-titrée en français. Avec 76,7 millions d’entrées, ce film est considéré comme l’une des meilleures comédies de l’époque. Il retrace l’histoire de contrebandiers suisses tentant de dérober des diamants en les cachant dans un plâtre chirurgical.

Pour réservez vos places, rendez-vous sur la page suivante.

Projection de La Ville zéro

Kinopoisk Kinopoisk

Date : lundi 4 mars à 19h30

Lieu : Cinéma Bellecombe, 61 rue d’Inkermann, 69006 Lyon

Ce mois-ci, les Lyonnais pourront eux aussi s’intéresser au cinéma russe, puisque le traditionnel Cinéclub Russe, organisé par l’Association Projet Russe, prévoit la projection du film La Ville zéro de Karen Chakhnazarov, sorti en 1988. Il s’agit d’une comédie relatant les aventures d’un ingénieur moscovite en déplacement professionnel dans une petite ville de province, où les habitants semblent avoir perdu la tête. Les péripéties d’un voyage hors du commun qui vous donneront immanquablement envie de vous rendre en Russie.

Pour réserver votre place, cliquez ici !

Panorama, Cinématographies de Russie et d'Europe centrale

Dates : Du 09 au 17 mars

Lieu : Cinéma l’Odyssée (Fos-sur-Mer), Espace Robert Hossein (Grans), Cinéma Le Coluche (Istres), Cinéma Le Comoedia (Miramas), Espace Gérard Philipe (Port-St-Louis-du-Rhône)

Le cinéma russe sera également à l’honneur pendant 9 jours dans le cadre de la 11ème édition de Scènes et cinés. Du 9 au 17 mars vous seront ainsi proposées des projections de films documentaires et de fictions, des rencontres et des soirées en présence d’invités spéciaux, dont le réalisateur Igor Minaev.

Au programme, différents films pour découvrir plusieurs facettes de la Russie. Du monde du banditisme et de la corruption avec L’idiot de Yuri Bykov, aux secrets de construction du métro soviétique en passant par la répression de la musique rock et du style décalés des amateurs de jazz et de swing en Union Soviétique. Cette édition vous fera voyager dans l’histoire à travers les films choisis.

Pour de plus amples informations, veuillez vous diriger vers cette page.

Projection d’Amour et Pigeons

Date : 9 mars à 12h00

Lieu : Centre Russe de la Science et de la Culture, 12 Avenue de la Victoire (Chariaa Annasr) ; 10000 Rabat

Le cinéma soviétique s’exporte jusqu’au Maroc. En effet ce mois-ci, le Centre Russe de la Science et de la Culture à Rabat vous propose de visionner la comédie soviétique Amour et Pigeons. Quoi de mieux pour fêter la journée des femmes qu’une comédie d’amour du temps soviétique ? Il est ici sujet d’infidélité, de trahison puis de réconciliation, le tout, avec une touche d’humour.

Vous êtes plus mélomane que cinéphile ? Ne vous inquiétez pas, la Russie ne vous oublie pas et vous réserve en mars un événement d’exception dans la Ville rose !

Le Bolchoï se produit à Toulouse

Dates : Du 11 au 15 mars

Lieu : Les Grand Interprètes, 61 rue de la Pomme, 31000 Toulouse

Les Toulousains auront la chance de découvrir ce mois-ci la Russie en musique au cours de la semaine russe, qui se tiendra du 11 au 15 mars.

Le 13 Mars, Les Grands Interprètes accueilleront dans ce cadre le chœur du Théâtre du Bolchoï de Moscou sous la direction de Valery Borisov, pour un concert de chants liturgiques et de chansons populaires russes.

Retrouvez plus de renseignements sur le site de l’événement.

Femmes. Printemps. Tendresse

Date : 4 mars à 19h30

Lieu : Centre spirituel et culturel orthodoxe russe, 1 quai Branly, 75 007 Paris

À l’approche de la Journée internationale de la femme, le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe sera le théâtre d’un concert, lors duquel se produiront de talentueux artistes, à l’instar de Svetlana Panova, soliste du ballet russe à Paris, Alexandre Berlin, virtuose du violon, et Iaroslava Degtiariova, finaliste de la version russe de The Voice Kids.

En cette occasion, divers ateliers et présentations seront également organisés, qu’il s’agisse de soins du visage, de l’exposition des créations de la styliste tatare Gouzalia Asliamova, de la peintre Khoulkar Iounoussova, ou encore du sculpteur Andreï Tyrtychnikov.

Entrée gratuite sur réservation en envoyant votre demande à l’adresse : ambrusbranly@mail.ru

Les férus de musées et expositions ne seront pas déçus non plus, puisque de fascinants événements concernant la Russie se tiendront dans les semaines à venir sur le territoire français.

Rouge, art et utopies au pays des Soviets

Dates : Du 20 mars au 1er juillet

Lieu : Le Grand Palais, 3 Avenue du Général Eisenhower,75 008 Paris

Le Grand Palais de Paris accueillera fin mars une exposition regroupant plus de 400 œuvres et se penchant sur la relation qu’art et politique ont entretenue en URSS. Les dirigeants soviétiques avaient en effet alors voulu, au travers de la production artistique, façonner le visage de l’utopie socialiste.

L’exposition sera divisée en deux parties distinctes, la première consacrée aux réflexions menées afin de déterminer ce à quoi devait ressembler l'art de cette nouvelle société, et la seconde dédiée à la fin du pluralisme dans l'art en Union soviétique.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du Grand Palais.

