Friedrich Nietzsche, auteur le plus populaire de la bibliothèque du métro moscovite

Ainsi parlait Zarathoustra, du célèbre philosophe allemand Friedrich Nietzsche, est devenu le livre le plus populaire de la bibliothèque en ligne du métro de la capitale russe, écrit le journal Vetcherniaïa Moskva.

Sur la liste des livres de prédilection des usagers, figurent aussi La Foire aux vanités de William Makepeace Thackeray, Voyage au centre de la Terre de Jules Verne et Le Comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas.

C’est Antoine Tchekhov, avec son De l’amour, qui se classe en 5e position, informe l’édition.

Comme le précise le journal, la lecture reste extrêmement populaire auprès des passagers du métro : en une semaine, ils ont téléchargé sur leurs gadgets plus de 2 500 livres proposés par cette bibliothèque gratuite et comptant près de 100 titres d’œuvres russes et étrangères.

Pour procéder au téléchargement, il leur suffit de scanner les codes QR présents sur des panonceaux à l’intérieur des wagons ou au sein de la toute nouvelle station Rasskazovka, inaugurée plus tôt ce mois-ci. Ces installations feront en outre prochainement leur apparition dans l’ensemble des stations.

