Les films d’animation russes à l’affiche du Festival international d’Annecy

Biryuk de Polina Fedorova

Catégorie : Court métrage

Biryuk est un conte inspiré par le folklore traditionnel ouralien. L’intrigue s’articule autour d’une petite fille qui refuse d’aller au lit, jusqu’au jour où Biryuk, personnage à l’aide duquel on effraie les enfants désobéissants, vient la chercher.

Polina Fedorova/Studio Ural-Cinema/2017 Polina Fedorova/Studio Ural-Cinema/2017

Hotshu Jit W Zooparke (Je veux vivre au zoo) de Evgenia Golubeva

Catégorie : Court métrage

Les parents de Zlata ne cessent de lui dire ce qu’elle a à faire : tantôt c’est sa chambre qui est à ranger, tantôt c’est son assiette qui est à finir... Un jour, la petite héroïne décide donc d’aller vivre au zoo, où elle pourra faire, pour sûr, tout ce qu’elle voudra.

The Theory of Sunset (La théorie du coucher de soleil) de Roman Sokolov

Catégorie : Court métrage

Au milieu de la nuit, un bonhomme traverse la forêt enneigée. Pendant que les gens dorment à poings fermés, il est chargé d'une importante mission : s'assurer que le jour se lève à l'heure.

Catégorie : Court métrage

Le monde est au bord du gouffre, il n'y a plus d'espoir. Mais c'est alors que se dressent les hommes téméraires et héros intrépides, les véritables mousquetaires.

Piratskaya shkola (L’École des pirates) d’Alexey Levedev

Catégorie : Série TV

Ce dessin animé raconte l’histoire de trois amis, Keel, Wick et Bobo, qui se retrouvent dans une école pas comme les autres : les professeurs y sont de vrais pirates...

Alexey Lebedev/Soyuzmultfilm Studio/2017 Alexey Lebedev/Soyuzmultfilm Studio/2017

Hoffmaniada de Stanislav Sokolov

Catégorie : Long métrage hors compétition

Le héros principal est ici Ernst Hoffman, jeune juriste, musicien et écrivain qui vit dans deux dimensions à la fois : dans le monde imaginaire de ses œuvres et dans le réel. Dans l’univers né de sa plume, cet habitant d’une petite ville allemande traversera les aventures les plus passionnantes et parfois dangereuses. D’ailleurs, s’agit-il de simples fantaisies ?

Kikoriki: Déjà Vu de Denis Chernov

Catégorie : Long métrage hors compétition

C’est l’anniversaire de Kopatytch. Pour rendre cette fête inoubliable, Kroche s’adresse à l’agence « Déjà vu », proposant à ses clients des voyages dans le temps. Mais, comme on le dit, « l'enfer est pavé de bonnes intentions » : les Kikoriki se retrouvent projetés vers différentes époques et Kroche n’a d’autre solution que de partir à la recherche de ses amis.

