Journées de Moscou: la France s’apprête à dérouler le tapis rouge pour la capitale russe

En juin se dérouleront dans trois villes françaises les Jours culturels de Moscou. Différents représentants du monde politique, économique et culturel prendront alors part à toute une variété de rencontres placées sous le signe de l’amitié franco-russe.

Les Jours culturels de Moscou s’empareront de Paris, Nice et Marseille du 11 au 16 juin prochains. Une délégation du gouvernement de Moscou prendra à cette occasion la direction de l’Hexagone, avec à sa tête Sergueï Tcheriomine, ministre et chef du département du commerce extérieur et des relations internationales (DVMS) de la capitale russe.

Pour ouvrir les festivités, une conférence d’affaires sera donnée à Paris, intitulée Moscou – la mégapole du futur. Les participants se pencheront alors sur les possibilités d’investissements, les accomplissements dans le domaine de la protection de l’environnement, le tourisme, l’avancée de la réalisation du programme de rénovation de la ville, ainsi que l’interaction bilatérale. Parmi les intervenants se trouveront Alexeï Mechkov, ambassadeur de Russie en France, Anton Koulbatchevski, chef du département de gestion et de défense de l’environnement de la ville de Moscou, et Svetlana Akoulova, directrice générale du Zoo de Moscou.

Dans le cadre du programme commercial des Jours culturels de Moscou sont également prévues des rencontres entre les représentants du DVMS et ceux de l’administration de Paris et de Marseille ainsi que le maire de Nice, Christian Estrosi.

Côté culture, l’un des moments forts sera l’inauguration, dans la capitale française, au Centre spirituel et culturel orthodoxe russe, de l’exposition du zoo de Moscou L’animalisme dans la haute couture, qui sera suivie d’une table ronde consacrée à la collaboration de Moscou et de Paris dans l’industrie de la mode. Toujours au 1, quai Branly, se tiendront des rencontres portant sur le partenariat culturel et commercial, le soutien de la langue russe, ou encore la collaboration des concitoyens russes.

Par ailleurs, à l’ambassade de Russie seront organisés un gala-concert du pianiste Kirill Rikhter ainsi que l’inauguration de l’exposition Maisons de la mode d’un célèbre couturier russe.

Les Jours culturels de Moscou se poursuivront à Nice et Marseille, où se dérouleront des événements officiels, d’affaires et culturels, notamment les expositions Chefs-d’œuvre de Moscou et Moscou festivalière, ainsi que des représentations du corps musical des cadets de Moscou. À Marseille, sera également dévoilée une plaque commémorative en l’honneur de Iouri Gagarine sur l’île Bendor ayant appartenu à Paul Ricard, le cosmonaute s’y étant rendu.

Les festivités s’achèveront sur un concert du collectif musical de Vadim Eilenkrig, à Marseille.

