D’anciens anneaux découverts par des archéologues en plein cœur de Moscou

Des archéologues ont récemment découvert divers artefacts datant des XVII-XIXe siècles lors des travaux de rénovation de la ruelle d’Arménie, dans le quartier de Tchistye Proudy, en plein cœur de Moscou, a rapporté le site du maire de la ville en ce 7 juin.

Parmi eux se trouvent des fragments de vaisselle en céramique et verre, des carreaux de faïence ainsi que des bijoux, dont certains sont religieux. Des anneaux métalliques pour homme orné de symboles héraldiques et de motifs floraux font ainsi partie de ce trésor, tout comme des bagues serties de verre et d’agate grise.

Des fouilles ont débuté en mars dans la capitale russe et se poursuivront jusqu’en septembre. Des milliers de fragments de bâtiments et d’objets ont d’ores et déjà été découverts, notamment à l’emplacement du tout nouveau parc Zariadié, à deux pas de la place Rouge. C’est le cas par exemple d’un pendentif anglais du XVIe siècle portant la Rose Tudor. Sur la rue Varvarka, longeant le parc, les experts ont également déterré quelque 43 000 pièces d’argent.

Toutes ces trouvailles archéologiques, telles que les remparts de Kitaï Gorod datant du XVIe siècle, peuvent être admirées au Musée de Moscou et au sein de celui de Zariadié.

