À l'affiche en octobre 2017: les événements culturels à ne surtout pas manquer

Russia Beyond

Russia Beyond

Afin d'égayer votre automne, Russia Beyond a concocté un vaste programme d'événements culturels destiné à tous ceux désirant s'immerger dans la culture russe depuis la France. Expositions, projections de film et autres événements culturels franco-russes à ne pas manquer en ce mois d'octobre.

Exposition « 1917 – Histoire sans coupure »

Du 17 octobre au 12 novembre

Dans le cadre du centenaire de la tumultueuse année 1917, le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe du quai Branly présente une exposition intitulée « 1917 – Histoire sans coupure ».

Cette exposition propose une rétrospective de cette année retentissante via des couvertures d’hebdomadaires satiriques russes d’époque permettant de voir sous un autre jour la chronique des événements qui ont marqué la Russie entre décembre 1916 et janvier 1918. Ces revues proviennent de la collection Sergueï A. Vengerov.

Afin de se plonger plus encore dans l’atmosphère si particulière de cette période, des objets et documents rares ayant trait notamment à la Première Guerre mondiale, qui en constitue la toile de fond, seront également exposés. Seront ainsi évoqués les destins croisés de soldats du fameux Corps expéditionnaire russe en France, ou encore de prisonniers de guerre à l’histoire singulière.

Adresse : 1, quai Branly, 75007, Paris

Horaires

Lundi : Fermé

Du mardi au vendredi : 14h - 19h

Samedi et dimanche : 10h - 13h et 14h - 19h

Entrée libre

Regards sur le cinéma russe contemporain au Ciné-Club Passy-Moscou

Le mardi 17 octobre

Lancé au printemps 2017, le ciné-club « Passy-Moscou, Regards sur le cinéma russe contemporain » reste fidèle à son initiative de projection de films russes un mardi par mois au cinéma Majestic Passy. En octobre, c'est Shapito Show de Sergueï Loban qui est à l'affiche.

Cette comédie musicale est une ode aux « magnifiques losers » comme l’indique le réalisateur. Sur les plages de la mer Noire, quatre héros, ou plutôt quatre « losers » vivent chacun un drame profond et personnel. Une jeune fille blonde aux yeux bleus, un geek, un sourd et muet, un chanteur… des personnages tout droit sortis des films de Kusturica, ou encore de Fellini. L’un d’eux devient fou d'amour, un autre souffre de l'incompréhension de ses amis, un troisième veut conquérir l'estime de son père, et enfin le dernier peine à organiser la coopération avec ses compagnons.



Lien sur l'annonce de l'événement sur Facebook.

Adresse : 18, Rue de Passy, 75016, Paris

Exposition « Architecture de l’avant-garde russe »

Du 20 octobre au 19 janvier

L’exposition se compose d’un ensemble de dessins d’architectes russes rassemblés par le collectionneur Sergueï Tchoban, dont les Beaux-Arts de Paris avaient en 2011 dévoilé au public un autre aspect de la collection, illustrant la période néo-classique. Les croquis exposés cette année, et pour la première fois en France, témoignent de l’extraordinaire essor qu’a connu l’architecture officielle pendant les deux premières décennies du pouvoir soviétique.

Les nouveaux programmes liés à la transformation de la société ont fait naître d’innovantes idées architecturales, émanant aussi bien des professionnels alors en place, que des jeunes diplômés des écoles fraichement fondées. La quarantaine de dessins exposés rendent compte tant des commandes publiques du nouvel État que des approches novatrices de ces concepteurs russes entre 1920 et 1940, à travers des projets et des techniques graphiques d’une grande diversité.

Pour de plus d’informations, rendez-vous sur le site de l’événement.

Adresse : 14, rue Bonaparte, 75006, Paris

Concert à la mémoire des soldats de 1914-1918

Le dimanche 29 octobre à 19h

En hommage aux soldats russes et français tombés côte à côte sous les balles ennemies lors de la Première Guerre mondiale, la Fondation Saint-Gregory donnera, au Centre spirituel et culturel orthodoxe russe de Paris, un concert commémoratif.

La soprano Svetlana Kassyan, soliste du Bolchoï, et Cyprien Katsaris, artiste de l’UNESCO pour la Paix, interprèteront les plus grandes œuvres de Tchaïkovski, Puccini ou encore Rachmaninov.

N’hésitez pas à demander de plus amples informations à l’adresse suivante : info@dialoguefrancorusse.com

Adresse : Centre spirituel et culturel orthodoxe russe, Paris, 1, quai Branly, 75007, Paris

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.