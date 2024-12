Comment comprendre l’expression russe «montrer où les écrevisses hivernent»?

Outre sur Telegram, Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie

Il convient de comprendre, d’une part, où résident ces créatures et, d’autre part, pourquoi cette phrase sonne si menaçante. Les écrevisses vivent dans des plans d’eau douce et, à l’arrivée du froid, elles creusent un terrier. Il est très difficile de trouver leurs « maisons » cachées sous des souches. Or, autrefois, l’on croyait que les écrevisses pêchées de septembre à avril étaient particulièrement savoureuses. Il fallait donc les capturer dans une eau glacée ! Un plaisir toutefois douteux : si le baron jouissait certes d’un somptueux dîner avec des mets délicats, ses serviteurs avaient la garantie de souffrir d’hypothermie et de maladies. L’ordre de partir à la recherche de « l’endroit où les écrevisses hivernent » impliquait par conséquent une punition très sévère.

Au fil du temps, cette formule a pris un sens figuré. Plus personne n’oblige les gens à attraper des écrevisses, mais l’expression est toujours utilisée comme une menace.

