En 1921-1922, pendant la guerre civile russe, la famine s’est abattue sur la région de la Volga. En raison de la sécheresse et du programme de prodrazviorstka, qui consistait à confisquer les produits agricoles des paysans pour les besoins de l’État, plus de 35 provinces ont été privées de nourriture. Selon diverses estimations, au moins quarante millions de personnes ont par conséquent souffert de famine. La situation était catastrophique et l’Union soviétique s’est tournée vers les pays occidentaux pour obtenir de l’aide. Les États-Unis ont donc envoyé des navires chargés de nourriture, de médicaments, de farine et de céréales pour venir en aide aux populations affamées.

L’expression « affamé de la région de la Volga » ou « région de la Volga affamée » (голодающее Поволжье, galadaïouchéïé pavoljié) est devenue une expression durable, mais au fil du temps, elle a également acquis un sens figuré.

