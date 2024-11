Alphabet touristique de Russie: Iï comme Iochkar-Ola

Outre sur Telegram, Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie L’abonnement est gratuit, toutefois, dans certains pays l’application ne fonctionne pas sans VPN.

Cette cité est connue en Russie pour abriter des répliques de curiosités mondiales. Un quai porte le nom de Bruges, un autre d’Amsterdam et les deux sont reliés par un pont qui commence juste au pied d’une copie du Kremlin de Moscou.

Vous y verrez des maisons reprenant le style flamand avec leurs façades en brique rouge et blanche, leurs toits colorés et ornés de tourelles et de flèches aux formes les plus variées, des arches, des ornements.

L’on y trouve la tour Saint-Sauveur, comme à Moscou, la place San-Marco, comme à Venise, ou encore un monument à Grace Kelly.

Tout cela est apparu dans la ville au début des années 2000, devenant une carte de visite de Iochkar-Ola.

