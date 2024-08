Que signifie l’expression russe «rester avec son nez»? 

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L’origine de cette expression s’expliquerait par l’homonymie (phénomène linguistique bien plus rare en russe qu’en français) entre нос (nosse) au sens de nez / bec et de la chose que l’on (ap)porte (substantif dérivé du verbe носить / nossit’ : porter, qui n’existe plus en russe moderne).

Dans l’expression остатьсясносом(astat’sia s nossom), нос désignerait à l’origine le présent qu’un jeune homme apportait aux parents de la jeune fille qu’il voulait épouser. Si les parents refusaient de lui accorder la main de leur fille, le jeune homme restait sans femme et avec son cadeau sur les bras.

Selon une autre version, il faudrait comprendre носcomme « le prix du bonheur ». En d’autres termes, un pot-de-vin. S’il ne parvenait pas à acheter les bonnes dispositions de celui dont il avait besoin, le corrupteur restait avec ce qu’il lui avait apporté.

Avec le temps, cette expression fut employée avec un sens plus large. Quelqu’un qui avait été abusé ou qui n’avait pas eu de chance dans une de ses entreprises « restait avec son nez ». Dans l’un de ses récits, Vitali Bianki (1894-1959) raconte comment un écureuil échappe à un renard : « Un petit écureuil saute au pied d’un bouleau. Il n’a pas le temps de croquer dans un champignon qu’il voit du coin de l’œil un renard surgir de l’herbe. Ni une, ni deux, celui-ci lui saute dessus. Retenons notre souffle ! Le petit écureuil a vu le danger à temps. Il se retourne et grimpe sur le bouleau. Un instant plus tard, il en atteint la cime et se blottit de peur. Le renard reste avec son nez (ou son museau !) ». Autrement dit, le prédateur roux est resté le bec dans l’eau ou en est resté pour ses frais.

