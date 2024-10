Étudier gratuitement en Russie en 2025: les candidatures sont ouvertes!

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Depuis ce mois d’octobre, Rossotroudnitchestvo, agence fédérale russe en charge de la coopération internationale, accueille les candidatures des étudiants étrangers souhaitant poursuivre leur cursus à partir de la rentrée 2025 dans un établissement de Russie en profitant de quotas leur permettant d’y accéder gratuitement, annonce TASS. Le délai maximal de dépôt de dossier est fixé au 15 janvier.

Le processus de sélection se déroule en deux phases, est-il expliqué. Dans un premier temps, les représentations de Rossotroudnitchestvo à l’étranger et les ambassades russes évaluent les résultats académiques et la motivation des candidats. Ensuite, les universités du pays examinent les candidatures.

Les heureux élus bénéficieront alors d’une exemption de frais de scolarité, d’un logement à coût réduit en résidence universitaire, ainsi que d’une bourse mensuelle.

À noter que les modalités de sélection varient selon les pays. Dans certains, les tests d’admission se feront en ligne ; c’est notamment le cas au sein de la CEI, en Abkhazie et en Ossétie du Sud. En Chine, en revanche, des outils d’intelligence artificielle seront mis à profit. D’autres pays privilégieront quant à eux les dossiers académiques, les entretiens et l’évaluation des réalisations personnelles. De plus, pour les candidats ne maîtrisant pas encore le russe, un programme préparatoire d’un an est disponible, leur offrant l’opportunité d’apprendre la langue, et ce, en lien avec leur spécialisation, avant d’intégrer le cursus ordinaire.

Pour l’année universitaire en cours, plus de 80 000 candidatures avaient été déposées en provenance de quelque 185 pays.

