Comment dit-on: incontournable vocabulaire russe sur le thème du code de la route 

À partir du 1er avril 2025, les détenteurs d’un permis de séjour en Russie à durée illimitée ne pourront y conduire qu’avec un permis russe. Ils peuvent en obtenir un sur simple demande jusqu’au 30 mars 2025, à condition que leur permis de conduire étranger et leur permis de séjour russe leur aient été délivrés avant le 1er avril 2024. À partir du 1er avril 2025, ils devront passer (et obtenir !) l’examen du code. Et cela n’est pas une blague!