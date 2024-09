Que signifie l’expression russe «Comme dans le sein du Christ»?

L’on dit d’une personne qui mène une vie insouciante et qui n’est menacée par aucune difficulté: «Comme dans le sein du Christ» (Как у Христа за пазухой, kak ou khrista za pazoukhoï). Qu’est-ce que cela signifie?

Autrefois, le terme « пазуха » désignait l’espace entre la poitrine et les vêtements qui l’entouraient. À cette époque, il n’y avait pratiquement pas de poches, et tous les objets de valeur étaient donc portés juste « dans le sein ». Il existait même des rituels particuliers : par exemple, dans le gouvernorat de Perm, les parents bénissaient leur fils s’apprêtant à quitter la maison et cachaient une icône « dans son sein ».

L’expression « Comme dans le sein du Christ » signifiait par conséquent qu’une personne était sous la protection de son principal protecteur, littéralement comme au paradis. En décrivant la vie dans le foyer familial, les jeunes filles pouvaient dire : « Avec mère, père a de la chaleur dans son sein même par gelées ». « Je te sécherai, je te réchaufferai ; je panserai tes plaies : vois comme tu as déchiré tes pauvres mains. Tu feras bonne chère, dormiras mieux encore : tu te croiras en paradis, dans le sein du bon Dieu [en russe, est ici utilisée l’expression « dans le sein du Christ »] », assure en outre l’héroïne de la nouvelle d’Ivan Tourgueniev Le Roi Lear des steppes à son père.

En revanche, si un proche trompait votre confiance, l’on disait tristement de lui qu’il « réchauffait un serpent dans son sein » (пригреть змею за пазухой, prigrièt’ zmiïou za pazoukhoï).

