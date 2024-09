Pourquoi l’été indien en Russie est-il appelé «été des bonnes femmes»?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La version la plus populaire est liée au travail « féminin » : autrefois, au début de l’automne, les travaux des champs étaient terminés et seules les paysannes lavaient le lin et tissaient des étoffes. Ces travaux étaient plus faciles que le labeur agricole, un peu comme un répit entre les durs mois d’été et d’hiver.

En général, l’« été des bonnes femmes » correspond aux deux premières semaines de septembre, lorsqu’il n’y a pas encore de gelées et que le temps est relativement chaud. Cependant, selon les régions, il peut durer plus longtemps, jusqu’en octobre.

En Russie médiévale, le 14 septembre, Jour de Siméon (Saint Siméon le Stylite), était particulièrement important. En cette occasion, l’on se reposait du travail, l’on se promenait, et il était également possible de faire sa demande en mariage. D’ailleurs, l’« été des bonnes femmes » était alors parfois appelé « été de Marthe », d’après le nom de la mère de Siméon.

