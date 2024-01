Comment dit-on: incontournable vocabulaire russe sur le thème des traits de caractère

On dit souvent des Russes qu’ils sont froids et sinistres. Pourtant, chez eux aussi, l’on trouve toute une palette de personnalités, et souvent, après avoir certes brisé une fine couche de glace, ils se révèlent particulièrement chaleureux, généreux et sincères. Quoi qu’il en soit, nous vous proposons aujourd’hui d’apprendre quelques mots permettant justement de décrire le caractère d’un individu.