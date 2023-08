Ces mots russes que vous n’entendrez qu’à Pskov

Russia Beyond

«Дать в кыршину» («Dat’ v kyrchinou»)? Nous parions que vous n’entendrez cette phrase – qui signifie «donner un coup dans le cou» – que dans la ville de Pskov (Ouest de la Russie). Partout ailleurs, l’on utilisera le mot « шея » (chèïa) pour désigner cette partie du corps. Or, les habitants locaux ont dans leur arsenal toute une série d’autres mots, dont le sens échappe à leurs compatriotes vivant dans d’autres régions.

Ainsi, les moufles sont appelés ici « диянки » (diïanki) et non « варежки» (varejki), les poules « кувякушки » (kouviakouchki) au lieu de « куры » (« koury ») et un petit oiseau « пиздрик » (« pizdrik ») au lieu de « птичка» (ptitchka).

En règle générale, dans la région de Pskov, est propagé le même parler qu’à Moscou, dit moyen russe, mais avec ses nuances. Comme à Moscou, l’on remplace à l’oral le « o » par le « a », mais la substitution de la voyelle « ie » par « ia » y est également présente, ce qui donne « сястра» (« siastra ») et «сяло» (« sialo ») pour dire « sœur » et « bourgade » au lieu des habituels « сестра» (« sistra ») et «село» (« silo »)*.

Le pluriel de certains mots peut aussi varier, ainsi, au lieu de « дома » (« dama »/« maisons »), « глаза » (« glaza »/« yeux ») et « леса » (« lissa »/« forêts »), vous y entendrez а « домы » (« domy »), « глазы » (« glazy »), et « лесы » (« lessy »).

Faites donc attention à vos « глазы » et « кыршына » !

* Le « ie » est ici, en russe normatif, prononcé « i » en raison de l’accent tonique

