Dix anciens prénoms slaves que les Russes donnent encore à leurs enfants

Les prénoms russes les plus populaires aujourd'hui ont des origines grecques. Mais quels sont les prénoms slaves authentiques que les gens en Russie portaient et portent encore? Voici une liste des plus répandus.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

De nos jours, la plupart des prénoms russes ont des origines grecques, ou ont été interprétés ou transformés à partir de racines grecques. Cela s'est produit après que la Russie a adopté le christianisme à la fin du Xe siècle : les personnes baptisées ont commencé à prendre de nouveaux prénoms liés à la tradition de l'Église byzantine. Donc des prénoms très populaires –masculins comme Nikolaï ou Alexandre ou féminins tels qu’Ekaterina et Elena – sont arrivés en Russie à partir de cette langue, ainsi que du latin. Même le prénom très populaire Ivan, considéré comme « typiquement » russe, a des origines hébraïques (ainsi que Mikhaïl). Cependant, certains noms slaves traditionnels ont survécu et les gens les utilisent encore.

1. Vladimir

Poète Vladimir Maïakovski ; au fond : Vladimir Ier, dit «le Beau Soleil», écrasant les Petchénègues Russia Beyond (Photos : Domaine public; Sputnik) Russia Beyond (Photos : Domaine public; Sputnik)

Comme c'est le prince Vladimir le Grand qui a converti l'ancienne Russie au christianisme, son nom est resté dans la tradition et est devenu un nom répandu. Pendant des siècles, Vladimir était un nom donné uniquement aux ducs et aux princes, mais par la suite, il s'est répandu dans toute la nation. Au XXe siècle, Vladimir est devenu l'un des noms les plus populaires donnés aux enfants.

2. Boris

Le premier président russe Boris Eltsine ; saint Boris Russia Beyond (Photos : Gamma-Rapho/Getty Images; Domaine public) Russia Beyond (Photos : Gamma-Rapho/Getty Images; Domaine public)

L'origine de ce prénom masculin n'est pas claire à cent pour cent. Certains chercheurs attribuent son apparition en Russie au souverain du IXe siècle Boris, qui a baptisé la Bulgarie. D'autres pensent que le nom pourrait avoir des origines mongoles ou constituer une version plus courte du proto-slave Borislav. Cependant, Boris était le nom de l'un des premiers saints russes, le prince Boris, fils de Vladimir, celui qui a baptisé la Russie.

>>> Terrible, Sanglant, Libérateur… Les surnoms des tsars russes

3. Gleb

Saint Gleb ; acteur Vladimir Vyssotski dans le rôle de Gleb Jiglov, héro du film "Il ne faut jamais changer le lieu d'un rendez-vous" Russia Beyond (Photos : Stanislav Govoroukhine/Odessa Film Studio, 1979; Nastasic/Getty Images) Russia Beyond (Photos : Stanislav Govoroukhine/Odessa Film Studio, 1979; Nastasic/Getty Images)

Ce nom masculin est dérivé du scandinave Guðleifr (« héritier de dieu »). Mais, après que le prince Gleb est devenu avec son frère Boris l’un des tout premiers saints russes, le nom est entré dans la tradition de l'Église russe.

4. Slava

Viatcheslav Molotov, chef du gouvernement et ministre des Affaires étrangères soviétique ; prince Sviatoslav de Russie Russia Beyond (Photos : TASS; Domaine public) Russia Beyond (Photos : TASS; Domaine public)

C’est un diminutif un peu « piège », car il peut faire référence à dix prénoms différents ! Yaroslav, Sviatoslav, Rostislav, Viatcheslav, Mstislav, Stanislav sont parmi les nombreux prénoms qui contiennent la racine « slava » (« gloire », « éloge » ou « renommée »). Et Slava est la forme abrégée de chacun d'eux. Sviato-slav se traduit par « louange au saint », Yaro-slav signifie « renommée brillante », Viatche-slav veut dire « grande renommée », etc. De tels prénoms étaient incroyablement répandus parmi les princes russes médiévaux, et sont également très populaires aujourd'hui. Il peut également être utilisé par les femmes, en ajoutant simplement la lettre « A » à la fin : Yaroslava, Viatcheslava, Miroslava, etc.

5. Iouri

Iouri Gagarine ; saint Georges Russia Beyond (Photos : Hulton Archive/Getty Images; Domaine public) Russia Beyond (Photos : Hulton Archive/Getty Images; Domaine public)

Étonnamment, ce nom russe masculin est lié à Gueorgui, qui, tout comme le français Georges, provient du nom grec Georgios. Le film soviétique primé aux Oscars Moscou ne croit pas aux larmes (1980) contient un épisode amusant impliquant ce nom. Un personnage dit : « Gueorgui, c’est à dire Goga, ou Gocha, et donc Iouri, Gora, et par suite Jora… » (une déclinaison de tous les diminutifs possibles, ndlr). Les Slaves ont adapté Gueorgui (qui existe aussi en russe) en Iouri, parce qu'ils ne pouvaient simplement pas prononcer correctement le G au début. Au fil du temps, ce prénom a reçu de nouvelles versions et l'une d'elles est Egor/Yegor.

6. Vsevolod

Prince Vsevolod le Grand Nid ; dramaturge et metteur en scène Vsevolod Meyerhold ; rédacteur en chef de Russia Beyond Vsevolod Pulya Russia Beyond (Photos : ullstein bild/Getty Images; Domaine public) Russia Beyond (Photos : ullstein bild/Getty Images; Domaine public)

Ce prénom masculin est composé de deux parties : « vse » qui signifie « tout, tout » et « volod », qui est une forme archaïque du verbe « vladet » (« posséder »). De nombreux anciens princes russes portaient ce nom et le représentant le plus célèbre de celui-ci est le grand-prince Vsevolod « Grand Nid », qui a vécu aux XIe et XIIe siècles, et dirigeait le grand-duché de Vladimir-Souzdal. Dans l'histoire moderne, l'un des heureux possesseurs de ce nom n’est autre que le rédacteur en chef de Russia Beyond, Vsevolod Pulya !

>>> Rus’ et Russie: quelle différence?

7. Oleg et Olga

Princesse Olga ; prince Oleg Russia Beyond (Photos : Musée littéraire d'État; Domaine public) Russia Beyond (Photos : Musée littéraire d'État; Domaine public)

Cet ancien prénom slave était autrefois dérivé du scandinave Helga (pour Olga) et Helgi (pour Oleg). Le premier Oleg de l'histoire russe était Oleg le Prophète, qui dirigeait la vieille Russie en tant que régent avec Igor, le fils du fils de Riourik. Et la première Olga était l'épouse de cet Igor qui est devenue plus tard sainte Olga. Première dirigeante russe à adopter le christianisme, elle a influencé son petit-fils Vladimir le Grand à cet égard.

8. Svetlana

Actrice Svetlana Khodchenkova ; tableau de Karl Brioullov "Svetlana s' interroge sur son avenir" Russia Beyond (Photos : Musée d'art d'État de Nijni Novgorod; Victor Boyko/Getty Images) Russia Beyond (Photos : Musée d'art d'État de Nijni Novgorod; Victor Boyko/Getty Images)

Les historiens divergent sur les origines de ce prénom féminin et la recherche d'origines dans les anciens noms russes n'a donné aucun résultat. Très probablement, ce nom a été inventé au début du XIXe siècle par un poète nommé Alexander Vostokov, et il est devenu célèbre lorsque le poète Vassili Joukovski a écrit sa ballade intitulée Svetlana (1813). « Svet » se traduit par lumière. Au XIXe siècle, ce nom était fréquemment utilisé pour nommer des navires et des entreprises, mais au XXe siècle, c’est devenu un prénom féminin populaire. La fille de Staline s'appelait Svetlana, par exemple. Et, en 1943, l'Église orthodoxe russe a autorisé l'adoption de ce nom pour le baptême.

9. Lioudmila

Écrivain Lioudmila Oulitskaïa ; fragment du Film "Rouslan et Lioudmila" Russia Beyond (Photos : AFP; Sputnik) Russia Beyond (Photos : AFP; Sputnik)

Ce prénom féminin russe est aussi parfois orthographié Loudmila. Il se compose de deux parties : « Lioud » (« les gens ») et « mila » (« gentille, bonne »), ce qui signifie littéralement « bonne avec les gens ». Il a des origines slaves (la sainte tchèque, Ludmila de Bohême, est vénérée par l'Église orthodoxe russe ainsi que par les catholiques). En russe, ce prénom est devenu célèbre pour la première fois après que le poète Vassily Joukovski l'a utilisé, cette fois dans sa ballade Lioudmila, qui est une traduction libre du poème allemand Lenore de Gottfried August Bürger. Une autre œuvre littéraire célèbre est le poème d'Alexandre Pouchkine Rouslan et Lioudmila. Ce prénom est devenu incroyablement populaire au XXe siècle dans toute l'Union soviétique et peut être abrégé en Liouda et Mila.

10. Vera, Nadejda, Lioubov

Les saintes martyres Véra, Nadejda, Lioubov et leur mère Sophia Russia Beyond (Photos : Domaine public) Russia Beyond (Photos : Domaine public)

Ces trois prénoms féminins russes ont une origine commune : ce sont des traductions russes des noms d'anciennes saintes martyres chrétiennes - Foi, Espérance et Charité (ce dernier étant traduit en russe par « amour »). Elles sont généralement vénérées avec leur mère Sophia (« Sagesse »), mais Sophia est entré dans la langue russe tel quel.

Dans cette autre publication, découvrez comment s'adresser à un Russe si vous ne connaissez pas son nom.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.